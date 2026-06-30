Transportistas bloquean Periférico Norte por presuntas extorsiones en Edomex

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Protesta de transportistas en Periférico Norte. Foto: Uno TV

Un grupo de transportistas bloqueó este lunes las laterales de Periférico Norte, frente al Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, para denunciar presuntas extorsiones que, aseguran, les impiden trabajar desde hace más de dos semanas.

La protesta provocó severo caos vial en una de las principales vías de acceso entre el Estado de México y la Ciudad de México. Los manifestantes advirtieron que, si no obtienen una respuesta de las autoridades, podrían avanzar hacia la capital del país.

Transportistas denuncian extorsión y más de 100 unidades detenidas

Los manifestantes son operadores del transporte público de la ruta SAM, quienes señalaron que una organización identificada como TUTRAM, a la que califican como un sindicato, tomó el control de seis paraderos en los municipios de Cuautitlán y Melchor Ocampo.

De acuerdo con su denuncia, para permitirles operar les exigen:

Afiliarse a esa organización.

Pagar una cuota económica.

Los transportistas afirmaron que llevan más de 15 días sin prestar servicio, lo que mantiene detenidas más de 100 unidades y afectando a más de 350 familias que dependen de esta actividad.

Amagan con llevar la protesta a la Ciudad de México

Los operadores informaron que este lunes estaba programada una reunión con autoridades del Gobierno del Estado de México para atender el conflicto. Sin embargo, aseguraron que no obtuvieron una solución, por lo que decidieron realizar el bloqueo.

Ante la falta de acuerdos con las autoridades estatales, advirtieron que podrían avanzar hacia la Ciudad de México para solicitar una reunión con autoridades federales y exigir una respuesta a sus demandas.

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