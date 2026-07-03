Enorme socavón pone en alerta a vecinos de Nezahualcóyotl

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Socavón en Nezahualcóyotl. Foto: Fernando Cruz

Un enorme socavón puso en alerta a los vecinos de la colonia el barco en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

La enorme oquedad de más de 3 metros de diámetro y seis de profundidad se creó este miércoles en el cruce de calle 10 y avenida Chimalhuacán por lo que vecinos dieron parte a las autoridades.

Un enorme socavón puso en alerta a los vecinos de la colonia El Barco en el municipio de Nezahualcóyotl.

La enorme oquedad de más de 3 metros de diámetro y seis de profundidad se creó este miércoles en el cruce de calle 10 y avenida Chimalhuacán, por lo que vecinos dieron parte a… pic.twitter.com/OKtEKEypbK — Uno TV (@UnoNoticias) July 3, 2026

¿Por qué se formó el enorme socavón?

Al sitio acudieron trabajadores del ayuntamiento quienes confirmaron que se trataba de un socavón que se había formado debido a la ruptura del sistema de drenaje.

Este viernes desde primera hora comenzaron los trabajos para reparar la tubería del drenaje y sanear el enorme agujero.

Los trabajos continúan en la zona, sin embargo, vecinos que viven en las casas cercanas tienen que caminar por una angosta brecha mientras tapan el agujero.

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