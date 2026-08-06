Vuelca pipa cargada con 5 mil litros de gas LP en Ecatepec; evitan fuga
La noche de este miércoles se registró la volcadura de una pipa cargada con más de 4 mil 800 litros de gas LP.
El accidente ocurrió cuando la pesada unidad realizaba recorridos de abastecimiento y el chofer perdió el control en Paseo de las Rosas, esquina Claveles, en la zona de Cerro Gordo, provocando que volcara sobre su lado izquierdo, y causando lesiones menores al conductor.
Al sitio arribó personal de la empresa “Gas y Servicio”, del Gripo Martínez quienes cerraron las válvulas evitando que el carburante escapara.
Además, en la zona trabajan personal de bomberos y elementos de Protección Vivil, así como de Rescate Urbano de Ecatepec quienes con apoyo de una grúa comenzaron a levantar la pesada unidad.
El Ayuntamiento informó que personal del área de normatividad acudió al lugar, realizando el procedimiento correspondiente de verificación y suspensión de labores.
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