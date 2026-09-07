Mueren seis personas tras inundaciones en Tultitlán, Edomex; viajaban en unidad de transporte público

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Los afectados intentaron caminar por el agua. Foto: UnoTV

Las fuertes lluvias de la noche de este domingo provocaron severas inundaciones en calles y avenidas de Tultitlán, provocando la muerte de seis personas en el Estado de México.

Una unidad de transporte público tipo Van que transitaba por la avenida Recursos Hidráulicos, del citado municipio, quedó atrapada en las inundaciones justo frente a la estación del Tren Suburbano Cueyamil.

La unidad presentó una fuga de gas, por lo que los pasajeros comenzaron a sentirse mal, de acuerdo con las primeras versiones.

‼️ SEIS PASAJEROS MUERTOS AL QUEDAR ATRAPADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO EN #TULTITLAN #EDOMEX‼️



🚨Seis pasajero fallecieron al quedar atrapados en una unidad de transporte público frente a la estación del tren suburbano#Cueyamil #Tultitlan



🚨de acuerdo con los reportes,… pic.twitter.com/sDtmQB9duT — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 7, 2026

Tres de ellos salieron y caminaron en medio de la inundación que superaba los 50 centímetros de profundidad, pero se desvanecieron en la banqueta. Los otros tres quedaron inconscientes al interior de la unidad.

Al sitio acudieron paramédicos de Tultitlán, quienes intentaron auxiliar a las seis personas afectadas por las inundaciones, pero no pudieron hacer nada, confirmando que murieron.

La zona quedó acordonada por parte de policías locales y estatales, en espera de servicios periciales.

Otros incidentes por lluvias en Edomex

Las lluvias de este domingo además provocaron inundaciones en la vía José López Portillo a la altura de la bandera y paralizaron el flujo vehicular. Además, se suspendió el servicio del Mexibús línea 2.

En la avenida Cartagena, un automóvil cayó al canal de Cartagena. El conductor logró salir antes que la unidad fuera tragada por la corriente.

Además, se registraron inundaciones en Cuautitlán Izcalli, en la unidad habitacional Niños Héroes y en Periférico Norte en Tultitlán.

En la presa El Ángulo se realizaron desfogues controlados, debido a que el cuerpo de agua alcanzó su máximo nivel.

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