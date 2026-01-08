Mujer atropella y mata a niño de 6 años en Naucalpan; alistan protesta en casetas

GENERANDO AUDIO...

En el Edomex, el 14 de enero bloquearán la Chamapa-Lechería. Foto: Gettyimages

En Naucalpan, Estado de México (Edomex), familiares y amigos de Diego Antonio, de 6 años de edad, anunciaron que se manifestarán el próximo 14 de enero en la autopista Chamapa-Lechería para exigir justicia por su muerte.

¿Qué pasó con Diego en el Edomex?

El pasado 31 de diciembre de 2025, Diego perdió la vida al ser atropellado por una camioneta que era conducida a exceso de velocidad por una mujer, en la avenida Sagitario, colonia Predio Las Colonias, en Naucalpan de Juárez.

De acuerdo con testimonios de testigos, la camioneta era conducida por una mujer de aproximadamente 50 años, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

La conductora atropelló primero a una mujer, a su esposo y a su nieto de 8 años, quienes resultaron severamente heridos. Tras el incidente, la mujer aceleró e intentó huir; sin embargo, en su trayecto atropelló a Diego, quien jugaba con su tía frente a su domicilio.

Mujer intenta escapar

La presunta responsable intentó escapar, pero fue asegurada más adelante por vecinos que intentaron lincharla; posteriormente fue entregada a la policía local. Tras reunir los elementos necesarios, fue consignada al penal de Barrientos.

En la audiencia inicial, celebrada el pasado domingo 4 de enero, un juez la vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo, pero le otorgó la medida cautelar de libertad condicional, al considerar que no existía riesgo de fuga y tras exhibir una garantía económica de 150 mil pesos.

Esta determinación provocó enojo entre los familiares de Diego, quienes aseguraron que el juzgador actuó de manera imparcial y sin tomar en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Los inconformes exigieron el cambio de la medida cautelar a prisión preventiva, para que la presunta responsable enfrente su proceso en reclusión, al considerarla un riesgo para la sociedad.

Asimismo, señalaron que el próximo 14 de enero se manifestarán con la toma de la caseta de Naucalpan para exigir justicia.

