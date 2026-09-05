Las claves en el caso de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo

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Músico de Camilo Séptimo fue asesinado en Atizapán. Foto: Cuartoscuro

El caso del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, ha generado conmoción dentro y fuera de la comunidad musical. A casi una semana del crimen, que también cobró la vida de su familia, ya existen personas detenidas y una línea de investigación que apunta a un posible conflicto económico entre la víctima y uno de los sospechosos.

Jonathan fue encontrado sin vida el pasado 1 de septiembre junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una joven que trabajaba con la familia, dentro de una vivienda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Un menor de 6 años logró sobrevivir al ocultarse durante los hechos.

🔴 Antes del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia hubo amenazas y exigencias de dinero, reveló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch).



Las investigaciones apuntan a que el conflicto entre la víctima y el principal sospechoso habría escalado hasta el… pic.twitter.com/1hdoOKhhcW — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 4, 2026

Las investigaciones apuntan a una disputa económica

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México del 4 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que antes del ataque existieron amenazas y exigencias de dinero contra Jonathan Meléndez.

“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, señaló el funcionario.

Las autoridades sostienen que una de las principales líneas de investigación está relacionada con una disputa por aproximadamente 300 mil pesos.

¿Quiénes son los detenidos?

Hasta ahora, las autoridades han informado sobre la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

De acuerdo con la investigación:

Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez

Gerardo “N” habría trabajado como chofer del músico

Ambos fueron trasladados al penal de Barrientos, donde quedaron a disposición de un juez.

🚔 Diego “N” y Gabriel “N” fueron ingresados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, tras ser investigados por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de la familia de un integrante de la banda Camilo Séptimo, ocurrido en #Atizapán de Zaragoza.



Al llegar, ambos… pic.twitter.com/xL0cjfmoni — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

La relación entre Jonathan y Diego Sebastián

Las indagatorias señalan que Jonathan y Diego Sebastián compartían negocios relacionados con propiedades destinadas al hospedaje temporal.

Entre los proyectos mencionados por las autoridades figura una propiedad ubicada en Valle de Bravo, utilizada presuntamente para renta vacacional mediante plataformas digitales.

Además, tras las detenciones, comenzaron a circular referencias a perfiles empresariales vinculados con la administración de inmuebles para alquiler turístico.

Qué sigue en la investigación

Aunque ya hay detenidos, el caso todavía se encuentra en fase de integración.

La Fiscalía deberá presentar pruebas suficientes para determinar si existen elementos que permitan vincular a proceso a los acusados y sostener la hipótesis del móvil económico.

Además, las autoridades buscan establecer si participaron más personas en la planeación o ejecución del crimen.

El último adiós para Jonathan Meléndez

Mientras avanza la investigación, seguidores de Camilo Séptimo han comenzado a organizar homenajes para recordar a Jonathan Meléndez.

Entre las convocatorias difundidas en redes sociales destacan:

6 de septiembre, 11:00 horas : reunión en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México

: reunión en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México 27 de septiembre, 11:00 horas: homenaje frente al Palacio de Bellas Artes

Familiares y amigos ya realizaron servicios funerarios para Jonathan Meléndez, su esposa y su hija.

Aleyda Romero, la otra víctima del caso

Además de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija de 3 años, en el ataque también perdió la vida Aleyda Romero Victorio, una joven de 21 años que trabajaba con la familia.

Su nombre ha tenido menor visibilidad pública dentro de la cobertura del caso, aunque forma parte de las cuatro víctimas mortales que dejaron los hechos ocurridos en Atizapán de Zaragoza.

En estos momentos, familiares y amigos dan el último adiós a Aleyda Romero Victorio, la joven que trabajaba con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quienes fueron ejecutados en Atizapán, Estado de México.



El cortejo fúnebre realiza el recorrido por calles de San… pic.twitter.com/GrPV4rfAW0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 4, 2026

Este viernes familiares y amigos le dieron el último adiós en San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México, donde se realizó el cortejo fúnebre.

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