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Nevado de Toluca se cubre de blanco. Foto: Diana Solórzano

El Nevado de Toluca se cubre de blanco en plena primavera tras horas de lluvias constantes y frío en el Valle de Toluca.

El Xinantécatl es visto completamente blanco durante este martes, dejando postales invernales que contrastan con la temporada primaveral.

De acuerdo con Meteorología México, este fenómeno se debe a las lluvias y a la llegada de aire frío asociado a una DANA o vórtice frío, lo que ha provocado caída de hielo en el Nevado de Toluca y en otras cimas por encima de los 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar.

Las imágenes de este coloso han sorprendido a mexiquenses y turistas, quienes han observado un paisaje poco común para esta época del año.

Cabe recordar que desde agosto de 2025, autoridades prohibieron el acceso al Nevado de Toluca, y recientemente se informó que durante estas vacaciones de Semana Santa permanecerá cerrado, lo lo descarta como destino para las familias en este periodo.

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