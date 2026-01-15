Entrega cuerpos de Teresita y Cindy; ya son veladas en Cuautitlán

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía Edomex entregó los cuerpos de Teresita y Cindy. FOTO: Especial

En Cuautitlán, Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregó la noche de este miércoles los cuerpos de Teresita de Jesús, de 52 años, y Cindy, de 25 años, víctimas de un doble feminicidio. Ambas mujeres fueron asesinadas presuntamente por Erick Antonio “N”, de acuerdo con información oficial.

Tras concluir las necropsias de ley y las inspecciones ministeriales, los restos fueron liberados por el Ministerio Público de Cuautitlán y entregados a sus familiares. Posteriormente, los cuerpos fueron preparados por los servicios funerarios para su traslado al sitio donde serían despedidas por sus seres queridos.

Los cuerpos de Teresita de Jesús y Cindy fueron trasladados al velatorio Club de Leones, ubicado en Cuautitlán México, donde ya son velados desde la noche de este miércoles. De acuerdo con lo informado, el velatorio se mantendrá hasta el mediodía del jueves.

Después, los restos serán llevados a la catedral de Cuautitlán, donde se realizará una misa de cuerpo presente. Al finalizar la ceremonia religiosa, ambas mujeres serán sepultadas en el panteón local, acompañadas por familiares y personas cercanas.

Familia exige localizar a Erick Antonio “N”

Durante el velatorio, familiares de las víctimas exigieron a las autoridades acelerar la localización de Erick Antonio “N”, a quien señalan como presunto autor material del doble feminicidio. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su detención.

Los familiares pidieron justicia y que el caso no quede impune, mientras continúan los actos funerarios en memoria de Teresita y Cindy, cuyas muertes han causado indignación en la comunidad.

Las autoridades informaron que los menores Camila, de 3 años, y Damián, de 6 años, quedaron bajo la tutela de la familia materna. Su situación legal será atendida conforme a los procedimientos correspondientes para garantizar su bienestar.

La FGJEM continuará con las investigaciones del caso para esclarecer los hechos y dar con el responsable del doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán.

