Operación Restitución en Edomex: van 2 mil 276 inmuebles asegurados por despojo

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Operación Restitución suma 2 mil 276 inmuebles asegurados. Fotos: FGJEM

A poco más de un año de su puesta en marcha, la Operación Restitución ha permitido el aseguramiento de 2 mil 276 inmuebles presuntamente vinculados con delitos de despojo y otros ilícitos contra la propiedad en el Estado de México (Edomex). De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), mil 396 inmuebles ya fueron devueltos a quienes demostraron legalmente ser sus propietarios.

Las acciones forman parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, implementada por autoridades estatales y federales para atender denuncias relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas y predios en distintos municipios mexiquenses.

En estos operativos participan elementos de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y corporaciones de seguridad municipales.

Aseguran 55 inmuebles en una semana durante operativos en 22 municipios

Como parte de las acciones más recientes, del 4 al 10 de julio de 2026, las autoridades realizaron 14 cateos y 41 inspecciones en 22 municipios del Estado de México, donde fueron asegurados 55 inmuebles.

Del total, 41 corresponden a casas habitación y 14 a predios, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones en curso.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

Las diligencias incluyeron revisiones derivadas de carpetas de investigación por posibles delitos relacionados con el despojo de inmuebles y otros ilícitos contra la propiedad.

¿Qué es la Operación Restitución en el Estado de México?

La Operación Restitución forma parte de la estrategia impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, cuyo objetivo es atender denuncias por despojo de viviendas y terrenos, además de restituir los bienes a quienes acrediten legalmente su propiedad.

Para ello, las autoridades realizan investigaciones, inspecciones y cateos en inmuebles que podrían estar relacionados con este tipo de delitos. Una vez que concluyen los procedimientos legales correspondientes y se acredita la propiedad, los inmuebles pueden ser devueltos a sus legítimos dueños.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, esta estrategia busca fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad en la entidad mediante acciones coordinadas entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Hasta el momento, la operación mantiene acciones en distintos municipios de la entidad mexiquense, donde continúan las investigaciones por denuncias relacionadas con el delito de despojo, uno de los ilícitos patrimoniales que más reportes ha generado en la entidad en los últimos años.

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