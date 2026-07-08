Padres bloquean la autopista México-Puebla tras operativo en escuela de Ixtapaluca

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Bloqueo en la México-Puebla. Foto: Uno TV

Padres de familia de la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestín Freinet” bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 31, en Ixtapaluca, Estado de México, para exigir una solución tras los disturbios registrados dentro del plantel.

La protesta provocó un severo caos vial, con filas de vehículos que superan los 5 kilómetros, mientras continúa cerrado el paso en ambos sentidos.

Padres denuncian agresiones durante operativo policial

De acuerdo con los manifestantes, el conflicto comenzó cuando vecinos exigieron la detención de un docente señalado por presunto acoso sexual.

Posteriormente, policías municipales de Ixtapaluca llegaron al plantel, donde, según denunciaron los padres de familia, ingresaron por la fuerza, golpearon a algunos manifestantes, amenazaron a docentes y detuvieron al director y al subdirector de la escuela.

Policías al interior de escuela. Foto: Uno TV

Los inconformes también aseguraron que, durante el operativo, los elementos realizaron disparos de arma de fuego al interior de las instalaciones educativas.

Exigen respuesta de las autoridades

Tras los hechos, los padres de familia decidieron cerrar la autopista México-Puebla para exigir la intervención de las autoridades y una explicación sobre el operativo realizado en la escuela.

Hasta el momento, el bloqueo permanece y continúa afectando la circulación en una de las principales vías de acceso entre la Ciudad de México y Puebla.

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