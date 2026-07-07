Captan riña entre vecinos en Tultepec; una menor es agredida durante el enfrentamiento

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Una menor de edad fue agredida durante la riña en Tultepec. Foto: Getty Images

Una confrontación entre dos grupos de vecinos en Tultepec, Estado de México (Edomex), terminó en una riña que involucró a hombres, mujeres y menores de edad. La agresión contra una adolescente quedó registrada en video y se difundió en redes sociales.

Una pelea entre vecinos en Tultepec, Edomex, derivó en un enfrentamiento colectivo en el que participaron hombres, mujeres y niños. Durante la riña, una menor de edad fue golpeada y jalada del cabello por una mujer adulta, hecho que quedó grabado en video y comenzó a circular en redes sociales, como en la cuenta de X de Contraparte.

https://twitter.com/contrapartemx/status/2074309981118091715

¿Qué ocurrió durante la riña en Tultepec?

De acuerdo con los reportes, el enfrentamiento se registró entre dos grupos de vecinos, quienes presuntamente llegaron al lugar portando palos y piedras.

Las imágenes muestran que la discusión escaló rápidamente de los insultos a los empujones y posteriormente a los golpes, mientras varias personas se enfrentaban en plena vía pública, aunque se desconoce el motivo principal de la trifulca.

En el video también se observa la participación de adultos y menores de edad, quienes quedaron en medio del conflicto mientras ambos grupos continuaban agrediéndose.

Video muestra agresión contra una menor de edad

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando una mujer que vestía una playera negra sujetó del cabello a una menor y la arrastró hacia el centro de la calle.

Instantes después, otra mujer intervino para enfrentar a la agresora, por lo que ambas comenzaron a golpearse mientras la adolescente permanecía en el lugar.

La grabación difundida en plataformas digitales muestra cómo el enfrentamiento continuó durante varios segundos hasta que se escuchó la sirena de una patrulla.

Saldo del enfrentamiento

Los reportes señalan que la pelea entre vecinos en Tultepec dejó a varias personas con contusiones; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas o si alguna autoridad inició una investigación por los hechos.

El video continúa circulando en redes sociales, donde usuarios han compartido las imágenes del enfrentamiento y de la agresión contra la menor de edad.

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