Padres de familia liberan la autopista México-Puebla y trasladan protesta a la Fiscalía del Edomex

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Padres retiran bloqueo y siguen protesta en la Fiscalía del Edomex. Foto: Uno TV

Después de seis horas de bloqueo en la autopista México-Puebla, padres de familia de la Unidad Pedagógica Celestin Freinet liberaron la circulación la tarde de este martes en la caseta de San Marcos, aunque anunciaron que continuarán sus manifestaciones en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los manifestantes mantenían cerrada la vialidad para exigir la liberación de dos docentes, quienes fueron detenidos por elementos de la policía estatal.

Padres de familia levantan el bloqueo en la caseta de San Marcos

Alrededor de las 16:00 horas, los padres de familia decidieron retirarse de manera voluntaria y liberar por completo la autopista México-Puebla, permitiendo el restablecimiento gradual de la circulación.

La protesta provocó importantes afectaciones al tránsito durante gran parte del día, principalmente para quienes se dirigían hacia la Ciudad de México.

Padres de familia y personal administrativo de la unidad pedagógica Y cultural Celestin Freinet tomaron la caseta de cobro de San Marcos Zoé la autopista México-Puebla para exigir la liberación de los docentes detenidos la tarde de este martes dentro de la escuela en Ixtapaluca… pic.twitter.com/pwPNcxxd4E — Uno TV (@UnoNoticias) July 8, 2026

Trasladan la protesta a la Fiscalía del Estado de México

Luego de levantar el bloqueo, los inconformes se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense, donde buscan mantener la presión sobre las autoridades.

Los manifestantes aseguraron que hasta el momento no han recibido respuesta a sus demandas, por lo que solicitaron la instalación de una mesa de diálogo y reiteraron su exigencia para que los dos profesores detenidos sean puestos en libertad.

Persiste carga vehicular tras la reapertura

Aunque la circulación fue reabierta, las autoridades reportaron intensa carga vehicular sobre la autopista México-Puebla.

El congestionamiento se extendió desde la caseta de Chalco, en el Circuito Exterior Mexiquense, hasta la caseta de San Marcos, debido a la acumulación de vehículos generada durante las horas que permaneció cerrado el paso. Las autoridades prevén que el flujo vehicular se normalice de forma paulatina conforme avance la tarde.

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