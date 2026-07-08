Padres de familia de la escuela Celestin Freinet toman la caseta de San Marcos; exigen liberar a profesores detenidos en Ixtapaluca

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Protestas de los padres de familia. Foto: Fernando Cruz

Padres de familia y personal administrativo de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestin Freinet tomaron la caseta de cobro de San Marcos, en la autopista México-Puebla, para exigir la liberación de los docentes detenidos la tarde de este martes dentro de la escuela en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Bloqueos en la México-Puebla este miércoles

Son cerca de doscientas personas las que marcharon por carriles laterales de la autopista México-Puebla y llegaron hasta la caseta de cobro tomando las garitas, levantando las plumas de acceso y salida dando paso libre a los automovilistas y transportistas.

Los manifestantes aseguran que se van a quedar todo el tiempo necesario hasta que las autoridades judiciales liberen al subdirector y director del plantel educativo quienes fueron golpeados y detenidos por policías municipales tras irrumpir en el plantel.

Además, exigen que los oficiales que irrumpieron en el plantel y dispararon sean cesados de la corporación.

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