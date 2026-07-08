No solo la México-Puebla: padres de familia amenazan con paralizar vialidades del Edomex este miércoles

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Anuncian bloqueos en la México-Puebla y otras vialidades. Fotos: Cuartoscuro

Padres de familia que protestan por el operativo realizado en una primaria de Ixtapaluca convocaron a nuevas movilizaciones para este miércoles. Advirtieron que podrían bloquear la autopista México-Puebla y otras vialidades para exigir la liberación de docentes detenidos durante la intervención policial.

Padres de familia que mantienen protestas por el operativo realizado en la escuela primaria Celestin Freinet, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), anunciaron que este miércoles 8 de julio, a partir de las 9:00 horas, podrían ampliar las movilizaciones con bloqueos en diversas vialidades de la zona. Los manifestantes exigen la liberación de maestros presuntamente detenidos durante la intervención de las autoridades y señalaron que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta.

‼️POLICÍAS DE #IXTAPALUCA #EDOMEX IRRUMPEN EN PRIMARIA Y GOLPEAN A DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA‼️



🚨padres de familia se manifestaban y acusaban a un docente de acoso sexual, llegaron los policías, irrumpieron en la escuela y golpearon a padres de familia y docentes.… pic.twitter.com/rIUTIjrJpw — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 8, 2026

¿A qué hora serán las manifestaciones y qué vialidades podrían resultar afectadas?

Los inconformes informaron que las movilizaciones están previstas para iniciar a las 9:00 horas y advirtieron que, además de la autopista México-Puebla, podrían realizar bloqueos en otros puntos estratégicos del oriente de la entidad mexiquense.

Las vialidades que, de acuerdo con la convocatoria en redes, como la posteada en la cuenta de X de Reporteros en Movimiento, que podrían verse afectadas son:

Autopista México-Puebla

Carretera México-Texcoco

Carretera federal México-Puebla (libre)

Chalco

Los Reyes

En caso de concretarse los cierres, podrían registrarse complicaciones para miles de automovilistas que transitan diariamente entre el Edomex y la Ciudad de México (CDMX).

Advierten MEGA MANIFESTACIÓN y bloqueos hoy 8 de julio en carretera del oriente mexiquense, tome sus precauciones. 7:36 horas 8 de julio 2026. pic.twitter.com/9A6U28TDfN — Reporteros en Movimiento (@reporterosenmov) July 8, 2026

¿Qué ocurrió durante el operativo en la escuela de Ixtapaluca?

Las movilizaciones surgieron tras el operativo realizado en la primaria Celestin Freinet, donde, de acuerdo con la versión de las autoridades, se buscaba cumplimentar acciones relacionadas con la investigación contra un profesor señalado por el presunto delito de abuso sexual.

Sin embargo, padres de familia y docentes que se encontraban en el plantel denunciaron que el despliegue policial se realizó con uso excesivo de la fuerza y aseguraron que varias personas fueron agredidas durante la intervención. Además, sostienen que algunos maestros fueron detenidos y exigen su liberación.

Video muestra cómo policías ingresan al plantel durante el operativo

Videos difundidos en redes sociales como en la cuenta de X de Abejorro Media, muestran parte de la intervención realizada en la escuela. En las imágenes se observa a un grupo numeroso de policías ingresando al plantel luego de derribar un tramo de la malla ciclónica que rodea las instalaciones.

Las grabaciones también captan momentos de tensión entre los elementos de seguridad y las personas que se encontraban en el lugar. En los videos se aprecia que varios padres de familia y docentes son empujados y golpeados mientras intentan impedir el ingreso de los agentes, en medio de gritos y forcejeos.

Esta noche continúa el bloqueo en el kilómetro 29 de la autopista México-Puebla. Inició a las 4 de la tarde.



Padres de familia y maestros de la escuela Celestin Freire protestaron porque esta tarde policías municipales de Ixtapaluca golpearon a profesores e ingresaron al plantel… pic.twitter.com/EmtaiezEcd — Abejorro (@AbejorroMedia) July 8, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento detallado sobre las imágenes que circulan en redes sociales ni sobre los señalamientos de presunto uso excesivo de la fuerza durante el operativo.

Mientras tanto, los padres de familia reiteraron que mantendrán las movilizaciones y no descartan nuevos bloqueos en las principales vialidades del oriente del Edomex hasta que sus demandas sean atendidas.

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