¿Viajas en transporte público? Edomex aplicará vacunas gratuitas en terminales

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La vacunación será en terminales del transporte público. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud del Estado de México realizarán una jornada de vacunación gratuita durante julio en terminales de transporte público. Aunque está enfocada en operadores, también podrán acudir las personas usuarias.

Durante julio, el Estado de México (Edomex) llevará a cabo una jornada de vacunación gratuita en espacios de alta afluencia del transporte público con el propósito de acercar diversos biológicos a la población. La estrategia está dirigida principalmente a los operadores del transporte público, aunque también estará disponible para usuarios y pasajeros que deseen completar o iniciar su esquema de vacunación.

La campaña es organizada por la Secretaría de Movilidad (Semov) y la Secretaría de Salud del Edomex, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la protección de quienes utilizan diariamente el transporte público en la entidad.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Las autoridades informaron que la jornada de vacunación está orientada principalmente a operadores del transporte público, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud a quienes laboran diariamente al volante.

Sin embargo, los módulos también estarán abiertos para usuarios del transporte público, quienes podrán recibir alguna de las vacunas disponibles de acuerdo con su edad, antecedentes de vacunación y los criterios establecidos por el sector salud.

La aplicación de los biológicos será gratuita y estará sujeta a la disponibilidad de existencias.

¿Qué vacunas se aplicarán?

Durante la jornada estarán disponibles, de acuerdo con la disponibilidad y los lineamientos del sector salud, las siguientes vacunas:

Sarampión

Hepatitis B (HB)

Tétanos y Difteria (Td)

Tétanos, Difteria y Tosferina acelular (Tdpa)

Neumococo

Hexavalente (complemento de esquema)

Rotavirus

Difteria, Tosferina y Tétanos (DPT)

Las autoridades señalaron que algunos biológicos, como la vacuna contra el sarampión, serán aplicados únicamente a la población que cumpla con los criterios de vacunación establecidos.

Lugares, fechas y horarios de la jornada de vacunación

Los módulos se instalarán en los siguientes puntos:

Mexipuerto Cuatro Caminos Fecha: 21 de julio Horario: de 11:00 a 13:00 horas

Terminal de Autobuses de Toluca Fecha: 14 de julio Horario: de 11:00 a 13:00 horas



Las autoridades recomendaron acudir con tiempo suficiente para recibir atención y, de ser posible, presentar la Cartilla Nacional de Salud, con el fin de actualizar el esquema de vacunación correspondiente.

La Secretaría de Movilidad reiteró que estas jornadas buscan facilitar el acceso a los servicios preventivos tanto para quienes trabajan en el transporte público como para quienes hacen uso cotidiano de este servicio en la entidad mexiquense.

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