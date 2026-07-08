Licencia de conducir Edomex: dónde están las unidades móviles hasta el 12 de julio y cómo tramitarla

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Tramita tu licencia de conducir. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Esta semana regresan las unidades móviles en el Estado de México (Edomex) para tramitar la licencia de conducir de manera rápida y sencilla. Esta iniciativa del Gobierno del estado busca acercar los servicios a la gente para que cumplan con este requisito indispensable para conducir.

¿Dónde se ubican las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex?

Durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026, las unidades móviles se ubican en distintos municipios como Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, entre otros. El horario de atención en todas las unidades es de 9:00 a 17:30 horas.

Cada semana se actualiza la lista con nuevos municipios, por lo que es probable que las localidades que no aparecen sean incluidas en los próximos días.

Estas son las ubicaciones confirmadas por la Secretaría de Movilidad del Estado de México:

Chalco

8 y 9 de julio: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.

Chapa de Mota

Del 9 al 11 de julio: Manzana 002, C.P. 54350 (frente al Palacio Municipal).

Chimalhuacán

7 y 8 de julio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán).

Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán). 10 de julio: Av. Patos, Mz 394, Lt 8, Col. San Pedro, C.P. 56334.

Cuautitlán Izcalli

Del 7 al 10 de julio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 estacionamiento de outlets punta norte).

Metepec

Del 7 al 11 de julio: Av. Estado de México 1201-Oriente, Col. San Miguel, C.P. 52140 (edificio Ciudadanos Gobernando Metepec).

Nezahualcóyotl

Del 7 al 10 de julio: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809.

Soyaniquilpan

7 y 8 de julio: Calle Emiliano Zapata Pte. Mz. 004, Col. San Francisco, C.P. 54280 (frente al Palacio Municipal).

Valle de Chalco

Del 7 al 10 de julio: Av. del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56600 (frente al Palacio Municipal).

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Aprobar el examen de conocimientos (sólo nuevos conductores)

Comprobante de pago emitido en el Portal de Servicios al Contribuyente

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

¿Cuál es el costo de la licencia de conducir en el Edomex?

1 año: 777 pesos

2 años: mil 40 pesos

3 años: mil 390 pesos

4 años: mil 848 pesos

Duplicado o reposición: 525 pesos

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