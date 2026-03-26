Alarma en Naucalpan: enorme socavón se extiende y afecta varias viviendas

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Autoridades municipales revisan socavón en Naucalpan. Foto: Gob. Naucalpan

Un enorme socavón en Naucalpan se abrió al interior de una vivienda y comenzó a extenderse, lo que ya puso en riesgo a varias casas en la colonia Benito Juárez, en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento se registró en una vivienda ubicada en la calle Sierra de San Martín, donde el terreno comenzó a ceder hasta formar un socavón de, al menos, 5 metros de profundidad.

Socavón en Naucalpan ya pone en riesgo a tres viviendas

Vecinos de la zona informaron que el socavón comenzó dentro de la vivienda el fin de semana y, con el paso de las horas, se fue extendiendo, lo que provocó daños estructurales no sólo en la casa donde inició, sino también en otras viviendas cercanas.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos tres casas se encuentran en riesgo de colapso, por lo que autoridades de Protección Civil acudieron al sitio para evaluar los daños y determinar las acciones que se deben tomar.

El terreno continúa inestable y existe el riesgo de que el hundimiento siga creciendo.

Autoridades analizan demoler la vivienda donde se originó el hundimiento

Personal de Protección Civil también evalúa las condiciones de la vivienda donde se formó el socavón, ya que presuntamente presenta daños severos en su estructura.

Las autoridades continúan revisando el área para descartar riesgos adicionales.

Naucalpan tiene colonias asentadas sobre suelos minados

El municipio de Naucalpan forma parte de las zonas del Edomex donde existen colonias asentadas sobre terrenos minados desde principios y mediados del siglo pasado, lo que en algunos casos ha provocado hundimientos o socavones.

Por ello, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realizan estudios para determinar qué originó el socavón y si existe riesgo de que continúe creciendo.

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