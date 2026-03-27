Rugidos alertan y hallan a tigre de Bengala en una casa en Ecatepec

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Rescatan a cachorro de tigre de Bengala en Ecatepec. Foto: Gob. de Ecatepec

Autoridades rescataron un cachorro de tigre de Bengala en Ecatepec, Estado de México (Edomex), luego de que vecinos denunciaron escuchar fuertes rugidos durante la madrugada en una vivienda ubicada en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc.

De acuerdo con los reportes, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos que no coincidían con los de un gato doméstico, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Cachorro de tigre de Bengala fue localizado dentro de una vivienda

Tras recibir la denuncia, elementos de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, acudieron al domicilio señalado para verificar la situación.

En el lugar fue localizado un cachorro de tigre de Bengala al interior de la vivienda, por lo que las autoridades procedieron a asegurarlo, ya que el supuesto propietario no pudo acreditar la documentación legal para su posesión.

También participaron autoridades estatales, así como personal de Medio Ambiente y Ecología del municipio, quienes colaboraron en el rescate del felino.

El cachorro estaba en una zotehuela de apenas 4 metros

De acuerdo con la información preliminar, el cachorro se encontraba en una azotehuela de aproximadamente 4 metros, un espacio reducido para el animal.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que las autoridades aseguran al tigre de Bengala, lo que generó reacciones entre los usuarios.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado, junto con el supuesto propietario, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con el proceso correspondiente.

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