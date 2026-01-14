Tenencia Edomex 2026: revisa si tu auto no pagará este año
El Gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026, con el objetivo de apoyar la economía de las familias mexiquenses y regularizar el padrón vehicular. El programa estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026, periodo en el que algunos automovilistas podrán no pagar la tenencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Vehículos que pueden acceder al subsidio a la tenencia del 100%
Para este ejercicio fiscal, la autoridad estatal incrementó el valor máximo de los vehículos que pueden acceder al subsidio del 100% de la tenencia en el Edomex, pagando únicamente el refrendo. El beneficio aplica para:
- Automóviles con valor de hasta 638 mil pesos
- Motocicletas de hasta 250 mil pesos
Los dos montos con IVA incluido, lo que amplía significativamente el universo de beneficiarios respecto a años anteriores.
El subsidio total será otorgado a vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que las unidades con placas 2020 podrán acceder a un subsidio del 50%. Además, como parte de un esfuerzo inédito, el Edomex también ofrecerá incentivos a propietarios de vehículos emplacados en otras entidades, quienes obtendrán subsidio del 100% en la tenencia 2026 y condonación total del ISAVAU, siempre que realicen su reemplacamiento en la entidad.
Reemplacamiento 2026 “Borrón y cuenta nueva”
Quienes realicen el reemplacamiento entre enero y agosto de 2026 podrán acceder al esquema “Borrón y Cuenta Nueva”, que contempla la condonación de adeudos anteriores.
- Para placas 2021 y posteriores, se elimina el pago de tenencia y refrendos de 2024 y años previos, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026.
- En el caso de placas 2020 o anteriores, se condonan adeudos de 2021, 2022 y 2023 al completar el trámite.
El trámite puede realizarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente, donde los usuarios generan su formato de pago en pocos minutos. El pago puede efectuarse en línea o en más de 5 mil puntos autorizados, entre bancos, farmacias y tiendas de conveniencia, facilitando el acceso al beneficio fiscal.
