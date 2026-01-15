Niña Camila no fue secuestrada por su padre; se encontraba en la guardería

GENERANDO AUDIO...

La niña Erika Camila, de 3 años, no fue secuestrada por su padre, Erick Antonio “N”, como se informó de manera preliminar tras el asesinato de su madre y su abuela en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex). De acuerdo con información oficial, la menor permaneció en todo momento en la guardería a la que asistía de manera habitual, sin que existiera una sustracción directa por parte de su progenitor, presunto culpable del doble feminicidio.

¿Qué pasó con la niña Camila tras el doble feminicidio en Cuautitlán?

En un comunicado del Gobierno municipal de Cuautitlán, se precisó que Camila se encontraba en una guardería ubicada en el municipio de Tultepec. Al no acudir su madre ni familiares por ella al término de la jornada, una de las profesoras decidió dar aviso a las autoridades municipales, quienes activaron los protocolos de protección infantil correspondientes.

Gracias al trabajo coordinado de la Guardia Civil Municipal, a través del área de Prevención del Delito, la menor fue localizada y resguardada, descartándose así la versión inicial de un presunto secuestro. Posteriormente, Camila fue reintegrada de forma segura a su red de apoyo familiar, bajo supervisión de las autoridades.

La aclaración se da en el contexto de la investigación por el doble homicidio de su madre Cindy, de 25 años, y su abuela Teresita de Jesús, de 52 años, quienes fueron encontradas sin vida en su domicilio, junto con su mascota, presuntamente a manos de Erick Antonio “N”, padre de la menor, quien continúa señalado como principal sospechoso en el caso.

