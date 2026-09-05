Fallece Felipe Souza, exguitarrista de “El Tri” y “El Haragán”

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Se esperan más detalles Foto: Shutterstock

Felipe Souza, músico y exguitarrista de “El Tri” y “El Haragán”, falleció ayer, 4 de septiembre a los 61 años, causando que amigos y seguidores de del rock mexicano lamentaran su pérdida.

Al momento, se desconoce la causa de muerte del músico.

“El Tri” y “Haragán” despiden a Felipe Souza

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de ambas agrupaciones, que recordaron a Souza por su talento musical, pero también por los años de amistad y las experiencias que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

“El Tri” publicó ayer en la noche un post donde lamentó el fallecimiento del músico y recordó los conciertos, viajes y aventuras que compartieron a lo largo de los años.

La agrupación liderada por Alex Lora también destacó la participación de Souza en canciones como “Pobre soñador” y “Mis rolas”, además de agradecerle por su amistad y la energía que aportó durante su trayectoria.

“Gracias siempre por tu buena vibra y tu amistad Descansa en paz querido Felipe siempre estarás en nuestros corazones”. El Tri, banda de Rock

“El Haragán y Compañía” también reaccionó a la muerte de Felipe Souza y recordó la importancia que tuvo el guitarrista dentro de la historia de la agrupación.

“Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte importante de nuestra historia”, escribió la banda en redes sociales.

El grupo también agradeció al músico por su trabajo y pasión. “Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria”.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores de El Tri y El Haragán expresaron sus condolencias en redes sociales y recordaron el trabajo de Souza como guitarrista y su legado dentro del rock mexicano.

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