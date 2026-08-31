Hoy vence el plazo para reemplacar en Edomex; éstas son las multas y sanciones por no hacerlo

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Termina el plazo para reemplacar en Edomex. Foto: Secretaría Finanzas Edomex

Este lunes 31 de agosto concluye formalmente el periodo para realizar el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex), un trámite obligatorio para todos los propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores.

Las autoridades de la Secretaría de Finanzas mexiquense han confirmado que no habrá prórroga para este proceso. Los contribuyentes tienen hasta las últimas horas de hoy para regularizar su situación en la plataforma oficial.

🚗 No dejes que el tiempo te alcance



Si tus placas son anteriores a 2021, es momento de realizar tu reemplacamiento 2026.



👉 Haz tu trámite en línea de manera rápida y segura en: https://t.co/JuOxUubBEO pic.twitter.com/YDpLx7mY78 — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 31, 2026

El trámite se puede realizar a través del sitio web pagosytramites.edomex.gob.mx, donde los usuarios pueden aprovechar los últimos beneficios fiscales del programa. La falta de cumplimiento derivará en la pérdida inmediata de estas facilidades.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, el objetivo central de este programa es mantener actualizado el padrón estatal. Esto contribuye directamente a la seguridad pública y facilita la prevención de delitos vinculados con el uso de automóviles irregulares o no identificados.

Quienes no realicen la actualización de sus láminas a tiempo, se expondrán a diversas penalizaciones. A continuación, se detallan los castigos económicos y administrativos que las autoridades mexiquenses aplicarán a los infractores.

🚗💨 ¿Pensando en no reemplacar este 2025?

👀 Cuidado… esto te puede salir más caro de lo que crees.

⚠️ Multas por placas vencidas

🚔 Adiós placas… ¡y hola corralón!

❌ Sin placas = sin verificación

Realiza tu trámite en 1,2 x 3 en: https://t.co/DnXezX7jAJ pic.twitter.com/Sr4mCH8jFj — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 20, 2025

Multa que se paga si no se hace el reemplacamiento

La penalización económica principal por omitir este trámite está claramente estipulada por las autoridades hacendarias. La multa por no reemplacar equivale a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, un pago de 2 mil 346.2 pesos. Este monto deberá ser cubierto en su totalidad por los propietarios que circulen con láminas vencidas a partir de mañana.

Es importante destacar que esta multa por no reemplacar no exime al conductor de realizar el trámite posteriormente. El pago de la infracción es independiente a los costos regulares por la expedición de las nuevas placas y la tarjeta de circulación.

¿Qué sanciones se aplican si no se hace el reemplacamiento?

Además del impacto económico directo, la Secretaría de Finanzas mexiquense advirtió sobre castigos administrativos severos:

La primera consecuencia será la imposición de multas de tránsito por no portar placas vigentes en la vía pública

por en la vía pública Otra medida drástica es el retiro físico de las placas de circulación por parte de los elementos de tránsito. Esto vendrá acompañado de la remisión inmediata del automóvil al depósito vehicular (corralón), sumando los costos de arrastre y corralón

por parte de los elementos de tránsito. Esto vendrá acompañado de la (corralón), sumando los costos de arrastre y corralón Finalmente, los infractores del reemplacamiento en Edomex enfrentarán la imposibilidad de realizar la verificación vehicular. El sistema bloqueará este trámite medioambiental hasta que el propietario regularice por completo el estatus de sus placas y pague sus adeudos

Evita multas y realiza tu #Reemplacamiento2026 dentro del plazo correspondiente.



🚗 Consulta el calendario, reúne los requisitos y efectúa tu trámite a tiempo para conservar los beneficios fiscales. #ProtegeTuVehículo@FinanzasEdomex #ElPoderDeServir pic.twitter.com/SW3MqXZEs3 — Secretaría de Cultura y Turismo (@CulturaEdomex) July 28, 2026

Beneficios del reemplacamiento vehicular

Los conductores obtienen placas y tarjeta de circulación completamente vigentes, lo que permite una identificación plena del vehículo durante cualquier trayecto.

Asimismo, la renovación de láminas es una herramienta de apoyo en la investigación de delitos. Las autoridades pueden rastrear con mayor facilidad los vehículos involucrados en actos ilícitos cuando el padrón se encuentra debidamente depurado y ordenado.

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