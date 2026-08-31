Verificación vehicular en septiembre 2026: ¿a qué autos les toca hacerla en CDMX y Edomex?

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La verificación vehicular es obligatoria en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

Dentro del calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), consulta qué autos deberán verificar durante el mes de septiembre, cuánto cuesta el trámite y las multas por hacerlo fuera de tiempo.

Algunos propietarios de vehículos en la CDMX y el Edomex deberán prepararse para verificar durante el mes de septiembre de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de las placas de circulación.

El programa es obligatorio para los vehículos de combustión interna y busca controlar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Tanto en la CDMX como en el Edomex, no cumplir con el trámite dentro del periodo correspondiente puede generar multas económicas.

¿Quiénes verifican en septiembre en la CDMX?

Agosto y septiembre: vehículos con engomado rosa , placas 7 y 8

, placas 7 y 8 Septiembre y octubre: vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4

La SEDEMA recuerda que antes de acudir al verificentro el vehículo no debe tener adeudos por tenencia, multas de tránsito, sanciones ambientales o fotocívicas.

Están exentos de verificar los vehículos eléctricos, híbridos categorías I y II, autos antiguos con matrícula especial, vehículos de demostración o traslado, tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas.

Calendario de verificación CDMX. Foto: Sedema CDMX

¿Quiénes verifican en septiembre en el Estado de México?

En el Edomex, el calendario también inicia con los vehículos de:

Agosto y septiembre: vehículos con engomado rosa , placas 7 y 8 con fecha límite al 30 de septiembre

, placas 7 y 8 con fecha límite al 30 de septiembre Septiembre y octubre: vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4 con fecha límite al 31 de octubre

Las autoridades mexiquenses exhortaron a los automovilistas a realizar el trámite dentro del periodo asignado para evitar sanciones.

Calendario de verificación Edomex. Foto: Gob. Edomex

¿Cuánto cuesta la verificación en CDMX y Edomex?

Los costos vigentes para este segundo semestre son:

Ciudad de México

Verificación vehicular: 738 pesos (IVA incluido)

Multa por verificación extemporánea: 2 mil 263 pesos

Además, si el vehículo obtiene un rechazo durante los últimos siete días del periodo asignado, el propietario podrá contar con una prórroga de hasta 15 días naturales para volver a verificar en el mismo centro sin pagar multa.

Estado de México

Los precios dependen del holograma obtenido:

Holograma 00: mil 196 pesos

Holograma 0: 610 pesos

Holograma 1: 469 pesos

Holograma 2: 469 pesos

La multa por verificación extemporánea en territorio mexiquense asciende a 3 mil 394 pesos.

Con el inicio del segundo semestre de 2026, las autoridades recomendaron consultar con anticipación el periodo correspondiente y agendar la verificación para evitar contratiempos y sanciones económicas.

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