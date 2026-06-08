Tlalnepantla fortalece abasto de agua con nuevo pozo profundo “Los Rosarios”

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Foto: Gobierno de Tlalnepantla

Como parte de su estrategia para fortalecer el suministro de agua potable y avanzar hacia la autosuficiencia hídrica, el Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, entregó el nuevo pozo profundo de agua entubada “Los Rosarios”, una obra que beneficiará de manera directa a más de 17 mil habitantes de la zona poniente del municipio.

Durante la inauguración de esta infraestructura hidráulica, el presidente municipal destacó que la obra responde a una demanda histórica de las familias tlalnepantlenses y representa el inicio de un programa de inversión sin precedentes para mejorar el acceso al agua.

“Con la entrega del pozo Los Rosarios estamos cumpliendo un compromiso histórico con las familias de Tlalnepantla. No vamos a detenernos; este es solo el primer paso para garantizar que el agua llegue de manera constante y digna a los hogares”, afirmó Raciel Pérez Cruz.

Invierten más de 18 millones de pesos en infraestructura hidráulica

La construcción del pozo requirió una inversión total de 18 millones 263 mil 698 pesos y fue ejecutada a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM).

El objetivo principal es fortalecer el aprovechamiento de fuentes propias de abastecimiento y modernizar la infraestructura existente para lograr una distribución más eficiente, equitativa y constante del recurso hídrico.

Más de 17 mil habitantes serán beneficiados

La nueva fuente de abastecimiento permitirá mejorar el suministro de agua para aproximadamente 17 mil 280 habitantes de 11 comunidades y secciones habitacionales.

Entre las zonas beneficiadas se encuentran las Unidades Habitacionales El Rosario I, incluyendo los sectores CROC II, CROC II CA, CROC II CB, CROC II CD, CROC III, CROC III A, CROC III B, CROC III C, CROC V y CROC V Bugambilia.

Autoridades municipales señalaron que la obra tendrá un impacto inmediato en la calidad de vida de los vecinos al garantizar un servicio más estable y seguro.

Pozo cuenta con tecnología de monitoreo en tiempo real

Los trabajos contemplaron la instalación de tubería de acero, pruebas de aforo y la colocación de un sistema de conducción y rebombeo equipado con bomba, columna y tren de descarga.

Gracias a esta infraestructura, el pozo tendrá una capacidad estimada de 30 litros por segundo, volumen que permitirá abastecer los tanques de almacenamiento de la zona.

Además, el proyecto incluye una barda perimetral, patio de maniobras, registro de desfogue, caseta de vigilancia y una caseta especializada para cloración del agua.

Como parte de la modernización del sistema, el pozo fue equipado con tecnología de telemetría para monitoreo en tiempo real, así como un sistema eléctrico de alta capacidad que incluye transformador tipo pedestal y arrancador a tensión reducida, elementos que garantizan una operación eficiente y segura.

Tlalnepantla apuesta por la resiliencia hídrica

Con la puesta en marcha del pozo profundo “Los Rosarios”, el Gobierno municipal busca fortalecer la resiliencia hídrica de Tlalnepantla y reducir la dependencia de fuentes externas de abastecimiento, apostando por infraestructura estratégica que permita enfrentar los retos futuros en materia de agua potable y garantizar el suministro para miles de familias.

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