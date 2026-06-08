Volcadura de camioneta provoca cierre en Periférico Norte y severo tráfico

| 07:54 | Dulce Juárez | Uno TV
Esta es la fecha límite para pagar el refrendo y exentar tenencia en CDMX este 2026
Foto: Cuartoscuro.

La mañana de este lunes se registró la volcadura de una camioneta sobre los carriles centrales de Periférico Norte con dirección de sur a norte, a la altura de la Unidad Cuauhtémoc.

Debido al accidente, la circulación en la zona fue cerrada de manera total mientras servicios de emergencia y personal de tránsito realizan las labores para retirar la unidad y atender la situación.

La afectación vial ha generado una importante carga vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones al circular por la zona.

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