Volcadura de camioneta provoca cierre en Periférico Norte y severo tráfico
La mañana de este lunes se registró la volcadura de una camioneta sobre los carriles centrales de Periférico Norte con dirección de sur a norte, a la altura de la Unidad Cuauhtémoc.
Debido al accidente, la circulación en la zona fue cerrada de manera total mientras servicios de emergencia y personal de tránsito realizan las labores para retirar la unidad y atender la situación.
La afectación vial ha generado una importante carga vehicular, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones al circular por la zona.
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