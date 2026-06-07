Videos: Lluvias desatan inundaciones en Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla y CDMX
La intensa lluvia registrada la tarde y noche de este sábado 6 de junio dejó severas afectaciones en diferentes puntos del Estado de México, así como de la Ciudad de México, con inundaciones y encharcamientos, los cuales generaron kilométricas filas de automóviles.
Por ejemplo, una de las zonas más afectadas fue el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde el tráfico quedó completamente detenido en la vía López Portillo, como se observa en algunos videos en redes sociales.
Naucalpan, con severas afectaciones tras la lluvia
De igual forma, otra de las avenidas afectadas en Naucalpan fue la Av. 1 de mayo, al cruce con Periférico, donde el nivel del agua escaló hasta impedir el paso de los automóviles. Incluso, tras la inundación, algunos vehículos comenzaron a flotar con la fuerza de la corriente.
El nivel del agua comenzó a bajar hasta las primeras horas de este domingo 7 de junio, con la disminución de la lluvia. Hasta el momento, autoridades no reportaron personas lesionadas.
Tultitlán y Tlalnepantla también sufrieron inundaciones
De igual manera, como se observa en redes sociales, otro de los municipios del Estado de México que resultó con afectaciones tras la intensa lluvia de este sábado, fue Tultitlán. A través de redes sociales, se observa un video al exterior de la estación Cueyamil, del Tren Suburbano, zona en donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura.
Asimismo, como se observa en redes sociales, Tlalnepantla registró inundaciones a la altura de la Avenida Hidalgo, donde los encharcamientos causaron problemas a los automovilistas para transitar por la zona.
Reporens #inundado periférico #norte a la altura de #Tlalnepantla.— RedEdomex (@EdomexRed) June 7, 2026
"Hola te comparto que está inundados los carriles de periférico en Tlalnepantla según lo remodelaron pero no se preocuparon por hacer algo ahora con las lluvias, se inunda más que antes". pic.twitter.com/OZalXdTpTj
CDMX sufrió encharcamientos en Iztapalapa y Benito Juárez
La intensa lluvia también se registró en distintas demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que fue activada la Alerta Naranja ante la posibilidad de más lluvias a lo largo de las primeras horas de este domingo.
Una de las alcaldías con mayores afectaciones fue Benito Juárez, a la altura de la colonia San Pedro de los Pinos, donde el diluvio provocó encharcamientos e inundaciones.
En Iztapalapa, las inundaciones no se quedaron atrás esta noche. Por ejemplo, en Avenida Tláhuac, a la altura del Metro Lomas Estrella, el nivel del agua complicó severamente la circulación de los automovilistas.
Inclusive, los Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la colonia Lomas Estrella, donde una rama de más de 5 metros de largo se desprendió como parte de las intensas ráfagas de viento. Asimismo, autoridades acudieron a la zona para atender los encharcamientos.
De este modo, para este domingo 7 de junio, las lluvias fuertes continuarán tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.
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