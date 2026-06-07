Videos: Lluvias desatan inundaciones en Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla y CDMX

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Edomex y CDMX afectados por inundaciones. Foto: Cuartoscuro

La intensa lluvia registrada la tarde y noche de este sábado 6 de junio dejó severas afectaciones en diferentes puntos del Estado de México, así como de la Ciudad de México, con inundaciones y encharcamientos, los cuales generaron kilométricas filas de automóviles.

Por ejemplo, una de las zonas más afectadas fue el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde el tráfico quedó completamente detenido en la vía López Portillo, como se observa en algunos videos en redes sociales.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡Tráfico totalmente detenido sobre la Vía López Portillo! 🚧🚗



🌊 [23:24 hrs] Las graves inundaciones sobre la vialidad han colapsado por completo el tránsito vehicular en la zona. Nuevamente se observan largas filas de vehículos completamente varados debido… pic.twitter.com/4AyirpTHg3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 7, 2026

#Reportando ⛈️🔴 | ¡𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶́𝗮 𝗟𝗼́𝗽𝗲𝘇 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗶𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗱𝗮! 🌊



❌⛈️ La lluvia de esta noche ha dejado importantes niveles de agua en distintos puntos de esta importante arteria vial. Asimismo, a la altura de 𝗟𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗲… pic.twitter.com/qmWrNTGL6o — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 7, 2026

Naucalpan, con severas afectaciones tras la lluvia

De igual forma, otra de las avenidas afectadas en Naucalpan fue la Av. 1 de mayo, al cruce con Periférico, donde el nivel del agua escaló hasta impedir el paso de los automóviles. Incluso, tras la inundación, algunos vehículos comenzaron a flotar con la fuerza de la corriente.

AVISO ⛈️

La fuerte tormenta de esta tarde noche causa importantes encharcamientos e inundaciones en Ciudad de México 🇲🇽 y zona Metropolitana #CDMX y #EdoMéx

Imágenes de las inundaciones en Naucalpan, avenida primero de mayo y Periférico

Vía @YoSoyMyldor pic.twitter.com/e2mrUSlnya — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 7, 2026

Así los arreglos en Periférico a la altura de la 1ero de mayo Naucalpan. Pura vista, pero no fueron para poner mejor alcantarillado y mejor caudal de agua, va a durar un pedo. Muy mal @isaacsolar #lluvia #PrecauciónVial pic.twitter.com/U3T8ocmy0i — Edwin Cervantes (@quimisaurio) June 7, 2026

El nivel del agua comenzó a bajar hasta las primeras horas de este domingo 7 de junio, con la disminución de la lluvia. Hasta el momento, autoridades no reportaron personas lesionadas.

Tultitlán y Tlalnepantla también sufrieron inundaciones

De igual manera, como se observa en redes sociales, otro de los municipios del Estado de México que resultó con afectaciones tras la intensa lluvia de este sábado, fue Tultitlán. A través de redes sociales, se observa un video al exterior de la estación Cueyamil, del Tren Suburbano, zona en donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡Inundación importante al exterior de la estación Cueyamil, Tultitlán! 🚄



🌊🚧 Derivado de la fuerte lluvia de esta noche, las vialidades al exterior de la estación Cueyamil (en la ruta del Tren Suburbano hacia el AIFA) se encuentran completamente inundadas.… pic.twitter.com/Mjw1fyjwZg — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 7, 2026

Asimismo, como se observa en redes sociales, Tlalnepantla registró inundaciones a la altura de la Avenida Hidalgo, donde los encharcamientos causaron problemas a los automovilistas para transitar por la zona.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡Encharcamientos severos también en Tlalnepantla! Afectación principal en la Av. Hidalgo.



🌊🚧 La fuerte lluvia registrada esta tarde provocó un encharcamiento severo sobre Prolongación de dicha avenida, por lo que la circulación vehicular se encuentra… pic.twitter.com/PyltxF0nbF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 7, 2026

Reporens #inundado periférico #norte a la altura de #Tlalnepantla.



"Hola te comparto que está inundados los carriles de periférico en Tlalnepantla según lo remodelaron pero no se preocuparon por hacer algo ahora con las lluvias, se inunda más que antes". pic.twitter.com/OZalXdTpTj — RedEdomex (@EdomexRed) June 7, 2026

CDMX sufrió encharcamientos en Iztapalapa y Benito Juárez

La intensa lluvia también se registró en distintas demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que fue activada la Alerta Naranja ante la posibilidad de más lluvias a lo largo de las primeras horas de este domingo.

Una de las alcaldías con mayores afectaciones fue Benito Juárez, a la altura de la colonia San Pedro de los Pinos, donde el diluvio provocó encharcamientos e inundaciones.

¿Pueden apoyar reportando? 🚨 Está completamente inundada la esquina de Tiepolo y Tintoretto. El agua ya dificulta el paso de vehículos y peatones. Se requiere atención urgente. #CDMX @SGIRPC_CDMX @BJAlcaldia @SacmexCDMX @C5_CDMX. pic.twitter.com/G91yNIdCsQ — seg. (@Kathery02725728) June 7, 2026

En Iztapalapa, las inundaciones no se quedaron atrás esta noche. Por ejemplo, en Avenida Tláhuac, a la altura del Metro Lomas Estrella, el nivel del agua complicó severamente la circulación de los automovilistas.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡𝗜𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗔𝘃. 𝗧𝗹𝗮́𝗵𝘂𝗮𝗰, 𝗜𝘇𝘁𝗮𝗽𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮! 🌊



🚨 Se reportan importantes acumulados de agua sobre la 𝗔𝘃. 𝗧𝗹𝗮́𝗵𝘂𝗮𝗰, 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼… pic.twitter.com/iTABQfPXav — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 7, 2026

Inclusive, los Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la colonia Lomas Estrella, donde una rama de más de 5 metros de largo se desprendió como parte de las intensas ráfagas de viento. Asimismo, autoridades acudieron a la zona para atender los encharcamientos.

Acudimos a retirar una rama de aproximadamente 5 m de largo que se desprendió de un árbol en la vía pública, en calle Mimes, colonia Lomas Estrella, en @Alc_Iztapalapa#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vok0FfKC6w — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 7, 2026

Atendemos un Encharcamiento en Calle Siracusa, colonia Lomas Estrella, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 300 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/fVqSLvbxDf — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 7, 2026

De este modo, para este domingo 7 de junio, las lluvias fuertes continuarán tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

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