Toluca se llena de nostalgia y color con la Caravana Vochera 2026
Este domingo, las calles de Toluca se llenaron de nostalgia, color y tradición con la realización de la Caravana Vochera 2026, un evento que reunió a cientos de propietarios y aficionados del emblemático y querido “Vocho”.
“Es un trabajo muy grande en el cual nos apoyamos con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma. Este año logramos una asistencia récord de aproximadamente mil 500 carros”, René Fontes, organizador.
Desde las primeras horas de la mañana, los participantes comenzaron a concentrarse en el centro de la capital mexiquense.
El objetivo: iniciar un recorrido que permitió a las familias locales apreciar una gran variedad de vehículos clásicos, restaurados y personalizados
.
“Comenzamos esta aventura pensando que íbamos a tener 150 carros, no, juntamos 300, afortunadamente ha ido incrementando el número de vocheros”, René Fontes, organizador.
Este evento, de carácter familiar, busca mantener viva la pasión por uno de los automóviles más representativos de México, cuya historia está profundamente ligada a la vida de varias generaciones de conductores.
“El estilo general de mi carro es Rat, pero como Rat no debe llevar logotipos, eso es más personal mío, eso es más mío. Es un modelo 1991, ya cumplió su mayoría de edad; puede ser como auto antiguo. Y me gusta que la gente haga eso, que la gente se tome fotos, que los niños se suban”, Juan Carlos Mendoza Martínez, alias “El oxidado”, integrante del club.
Además, la caravana funciona como un punto de encuentro clave que fomenta la convivencia entre clubes automovilísticos y aficionados provenientes de distintos municipios y entidades del país.
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