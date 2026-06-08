Toluca se llena de nostalgia y color con la Caravana Vochera 2026

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Este domingo, las calles de Toluca se llenaron de nostalgia, color y tradición con la realización de la Caravana Vochera 2026, un evento que reunió a cientos de propietarios y aficionados del emblemático y querido “Vocho”.

“Es un trabajo muy grande en el cual nos apoyamos con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma. Este año logramos una asistencia récord de aproximadamente mil 500 carros”, René Fontes, organizador.

Desde las primeras horas de la mañana, los participantes comenzaron a concentrarse en el centro de la capital mexiquense.



El objetivo: iniciar un recorrido que permitió a las familias locales apreciar una gran variedad de vehículos clásicos, restaurados y personalizados .

“Comenzamos esta aventura pensando que íbamos a tener 150 carros, no, juntamos 300, afortunadamente ha ido incrementando el número de vocheros”, René Fontes, organizador.



Este evento, de carácter familiar, busca mantener viva la pasión por uno de los automóviles más representativos de México, cuya historia está profundamente ligada a la vida de varias generaciones de conductores.

Caravana Vochera 2026 Foto: Carlos Vera