VIDEO: Mujer sirve de cómplice para robar una camioneta en Cuautitlán Izcalli

Roban camioneta con arma y cómplice en Cuautitlán Izcalli. FOTO: Getty

Una mujer fue despojada de su camioneta por una pareja de delincuentes que la interceptó con un arma de fuego en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El robo ocurrió el 9 de marzo afuera de un establecimiento en la colonia Santa María de las Torres, donde una cámara de seguridad registró el momento del asalto.

En el video se observa cómo el sujeto armado amenaza a la víctima por la espalda mientras su cómplice, una mujer, participa directamente para impedir que la conductora escape. Tras arrebatarle las llaves, ambos delincuentes se llevan una camioneta.

Hasta ahora, autoridades mexiquenses no han emitido información oficial sobre el caso.

¿Cómo fue el robo?

El registro de la cámara comienza a las 19:06:51. En las imágenes aparece primero el hombre, vestido con playera de manga larga, pantalón de mezclilla y gorra, presuntamente para ocultar su identidad. Detrás llega la mujer que lo acompaña, quien viste playera negra, pantalones de mezclilla, tenis y cubrebocas.

La mujer se coloca cerca de la camioneta estacionada, mientras el sujeto armado espera a un costado del establecimiento, en un punto donde no puede ser visto por la víctima. Cabe destacar que una camioneta blanca, también llega al lugar, se presume eran cómplices de los asaltantes pues se observa señas entre el conductor y el asaltante.

La mujer afectada sale del establecimiento y es interceptada de inmediato. El hombre se aproxima por la espalda y la amenaza con un arma. En ese momento, la cómplice interviene y se coloca frente a la víctima para bloquearle el paso. Mientras el agresor la intimida, la mujer toma las llaves del vehículo y evita cualquier intento de huida.

Tras el asalto, la víctima regresa al interior de la papelería, mientras los dos delincuentes se marchan en la camioneta robada. La camioneta blanca, también inicia la “huída”

El video comenzó a circular en redes sociales, donde muestra con claridad la coordinación entre ambos para cometer el delito. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

