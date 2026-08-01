VIDEO: vuelca microbús en Naucalpan tras presunta falla en los frenos

GENERANDO AUDIO...

Microbús vuelca en Colinas de San Mateo, Naucalpan. Foto: Cuartoscuro

Un microbús del transporte público volcó la tarde de este viernes en la colonia Colinas de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México, luego de que presuntamente presentara una falla en los frenos mientras descendía por una calle con pendiente. El accidente quedó captado en video y muestra cómo dos motociclistas lograron evitar ser impactados por la unidad.

🚨 Volcadura de camión de transporte público con placa A-27999-E en Cerros de Guanajuato, Colinas de San Mateo, #Naucalpan, personal de emergencias acudió a la zona. pic.twitter.com/bZjbCHWcAL — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) July 31, 2026

¿Cómo ocurrió la volcadura del transporte público en Naucalpan?

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando vecinos reportaron la volcadura de una unidad de transporte público sobre la calle Cerros de Guanajuato, en la colonia Colinas de San Mateo.

En un video difundido en redes sociales se observa que el microbús desciende por una vialidad inclinada y, de manera repentina, el conductor pierde el control de la unidad.

#volcadura de camión de transporte público en la calle Cerros de Guanajuato colonia La Presa #Naucalpan permita el paso de unidades de emergencia pic.twitter.com/NRHhRX1rfs — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) July 31, 2026

Las imágenes muestran que el vehículo invade parcialmente otro carril, impacta un zaguán y posteriormente golpea la guarnición de la banqueta, lo que provoca que termine volcado sobre uno de sus costados.

Vecinos salen a las calles a ver la volcadura

Tras el fuerte estruendo provocado por el accidente, varios habitantes salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido y auxiliar a las personas involucradas, mientras la unidad permanecía volcada sobre la vialidad.

La grabación también evidencia que dos motociclistas que circulaban por la zona lograron reaccionar a tiempo y salir de la trayectoria del microbús, evitando ser alcanzados por la unidad descontrolada. Hasta el momento, se señala una presunta falla mecánica en el sistema de frenos como posible origen del percance.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.