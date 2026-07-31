Tala clandestina acaba con bosques del Iztaccíhuatl y pone en riesgo la recolección de hongos

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Recolección de hongos en el Iztaccíhuatl. Foto: Fernando Cruz

El volcán Iztaccíhuatl, la tercera montaña más alta del país, que comparte territorio con el Estado de México y Puebla, es el hogar de innumerables especies de flora y fauna que ahora están en peligro debido a la tala clandestina de árboles. De hecho, gracias a imágenes aéreas, se ha probado que decenas de hectáreas han sido devastadas por los talamontes.

Tala clandestina en el Iztaccíhuatl pone en riesgo la recolección de hongos

Agosto es conocido como el mes del hongo en Amecameca, Estado de México, pues decenas de mujeres conocidas como “hongueras” suben todos los días a esta montaña a recolectar hongos para la venta y consumo.

Sin embargo, esta labor se ha complicado debido a la tala de arboles clandestina en los bosques del Iztaccíhuatl.

“También ahorita se ha escaseado mucho por la tala de árboles, luego por la lluvia, porque tiene que llover y hacer calorcito y así van brotando los honguitos”, dice Zulú Rosales Mendoza, “honguera” de Amecameca.

Decenas de familias de San Pedro Nexapa suben a la montaña a recolectar hongos, que lo mismo los alimentan y les generan ingresos.

“Es hongo de temporada, nos ha ayudado mucho y creo que cada año viene más gente”, comenta también la “honguera” Hetzani Sánchez.

Pero “hongueras” como Elida ven con tristeza cómo cada día se complica esta actividad:

“Ha disminuido el hongo porque antes, francamente, había mucho; yo recuerdo que con mi mamá nos tardábamos en ir, porque había mucho, pero ahora con la tala ya no hay”, asegura.

De acuerdo con las expertas, los hongos más valorados nacen en las faldas de los árboles de encino, pino y oyamel, que son las especies taladas.

“Yo le platico a mi mamá, porque ahora ella ya no puede subir: ‘¿Qué cree? Que a donde se daba, ahí tiraron el árbol, ahí dejaron todo el desastre, entonces ya no se da’; y donde cae el árbol ya no se da”, agrega Elida.

México pierde cada vez más hectáreas de bosque

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tan sólo en 2020, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosque, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015, que fue de 91 mil 600 hectáreas.

Además, entre 2018 y 2020, se atendieron mil 514 denuncias en materia forestal, de las cuales mil 179 fueron por tala ilegal.

Entre 2010 y 2015 se perdieron 91 mil 600 hectáreas de bosque

En 2020 se perdieron 127 mil 770 hectáreas de bosque

Entre 2018 y 2020 se atendieron 179 denuncias por tala ilegal

Por esta razón, las mujeres “hongueras” tienen que adentrarse cada día más a la montaña; incluso, llegan caminando hasta el perímetro de Puebla.

“A veces se va uno para San Rafael, para Paso de Cortés, para Puebla, ya se tiene que ir uno más lejos porque ya no hay más cerca”, dice al respecto Hetzani.

Y es que la tala de árboles no afecta nada más la recolección de hongos sino también la fauna, la cual, aseguran, cada vez es menos; ya no hay venados, teporingos o gatos monteses, pues las maquinarias ahuyentan a estos animales, provocando que mueran en zonas alejadas o sean cazados por los talamontes.

“Hasta parece que le atinan los talamontes. Ahí, donde se da, ahí lo tiran, cuando hemos subido ya está hecho, es una preocupación estar en los montes, porque así tumbaran, reforestaran, pero a veces ya no”, comenta Elida.

Para evitar la tala clandestina en el parque estatal Izta-Popo, la Guardia Nacional implementa un operativo en las entrañas de los bosques; sin embargo, miles de hectáreas siguen siendo arrasadas.

Este 1 y 2 de agosto, en Amecameca, Estado de México, se celebra la Feria del Hongo, y decenas de “hongueras” presentan a la venta el fruto de su trabajo, esperando obtener ingresos para sustentar a sus familias y comprar útiles para sus hijos en este regreso a clases.

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