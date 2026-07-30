Reemplacamiento Edomex 2026: vehículos que deben realizar el trámite en agosto
El programa de Reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) 2026 está dirigido a contribuyentes propietarios o poseedores de vehículos que cumplen con ciertos criterios establecidos por las autoridades estatales. Revisa a quiénes les toca hacer este trámite en el mes de agosto.
Deben realizar el trámite quienes tengan:
- Vehículos de servicio particular con placas expedidas en 2021
- Vehículos con placas de 2020 y anteriores que no hayan renovado durante 2025
Es importante considerar que la vigencia de las placas es de cinco años a partir de su expedición, dato que puede consultarse en la tarjeta de circulación o en el Portal de Servicios al Contribuyente.
En el caso de placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, estas mantendrán su vigencia conforme a la fecha indicada en la tarjeta, por lo que deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada dentro del periodo del programa.
Calendario de Reemplacamiento Edomex 2026 por terminación de placas
El programa estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026, y el trámite se realiza conforme al último dígito de la placa del vehículo. ¿Quiénes deben reemplacar durante el mes de agosto?:
- Verde, terminación de placas, 1 y 2: abril
- Rojo, terminación de placas, 3 y 4: mayo
- Amarillo, terminación de placas, 5 y 6: junio
- Rosa, terminación de placas, 7 y 8: julio
- Azul, terminación de placas, 9 y 0: agosto
Durante el mes de agosto deben reemplacar los autos que tengan engomado azul y terminación de placas 9 y 0
Las autoridades recomiendan respetar el calendario para evitar saturación en el sistema y posibles contratiempos al momento de realizar el trámite.
Beneficios del Reemplacamiento en Edomex
El reemplacamiento vehicular tiene como objetivo mantener actualizado el padrón vehicular, lo que contribuye a la seguridad pública y a la prevención de delitos relacionados con el uso de vehículos.
Entre los principales beneficios se encuentran:
- Regularización del patrimonio vehicular
- Obtención de placas y tarjeta de circulación vigentes
- Identificación plena del vehículo durante su circulación
- Incremento en el valor de venta del automóvil si se encuentra al corriente
- Contribución a las labores de seguridad y apoyo en la investigación de delitos
Este programa también brinda certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los mexiquenses, al mantener en orden la documentación vehicular y facilitar su seguimiento por parte de las autoridades.
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