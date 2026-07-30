Reemplacamiento Edomex 2026: vehículos que deben realizar el trámite en agosto

| 11:06 | Lidia Rivera | Uno TV
Terminación de placas 9 y 0 deben reemplacar en agosto en Edomex
Revisa si te toca reemplacar en Edomex. Foto: Cuartoscuro

El programa de Reemplacamiento en el Estado de México (Edomex) 2026 está dirigido a contribuyentes propietarios o poseedores de vehículos que cumplen con ciertos criterios establecidos por las autoridades estatales. Revisa a quiénes les toca hacer este trámite en el mes de agosto.

Deben realizar el trámite quienes tengan:

  • Vehículos de servicio particular con placas expedidas en 2021
  • Vehículos con placas de 2020 y anteriores que no hayan renovado durante 2025

Es importante considerar que la vigencia de las placas es de cinco años a partir de su expedición, dato que puede consultarse en la tarjeta de circulación o en el Portal de Servicios al Contribuyente.

En el caso de placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, estas mantendrán su vigencia conforme a la fecha indicada en la tarjeta, por lo que deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada dentro del periodo del programa.

Calendario de Reemplacamiento Edomex 2026 por terminación de placas

El programa estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026, y el trámite se realiza conforme al último dígito de la placa del vehículo. ¿Quiénes deben reemplacar durante el mes de agosto?:

  • Verde, terminación de placas, 1 y 2: abril
  • Rojo, terminación de placas, 3 y 4: mayo
  • Amarillo, terminación de placas, 5 y 6: junio
  • Rosa, terminación de placas, 7 y 8: julio
  • Azul, terminación de placas, 9 y 0: agosto

Durante el mes de agosto deben reemplacar los autos que tengan engomado azul y terminación de placas 9 y 0

Las autoridades recomiendan respetar el calendario para evitar saturación en el sistema y posibles contratiempos al momento de realizar el trámite.

Beneficios del Reemplacamiento en Edomex

El reemplacamiento vehicular tiene como objetivo mantener actualizado el padrón vehicular, lo que contribuye a la seguridad pública y a la prevención de delitos relacionados con el uso de vehículos.

Entre los principales beneficios se encuentran:

  • Regularización del patrimonio vehicular
  • Obtención de placas y tarjeta de circulación vigentes
  • Identificación plena del vehículo durante su circulación
  • Incremento en el valor de venta del automóvil si se encuentra al corriente
  • Contribución a las labores de seguridad y apoyo en la investigación de delitos

Este programa también brinda certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los mexiquenses, al mantener en orden la documentación vehicular y facilitar su seguimiento por parte de las autoridades.

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