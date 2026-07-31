Resultados SAID Edomex 2026: este viernes podrás saber así en qué escuela quedó tu hijo

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Padres pueden consultar la escuela de sus hijos. Foto: Cuartoscuro

Madres, padres de familia y tutores del Estado de México ya pueden conocer los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) Edomex 2026, con los que se informa la escuela y el turno asignados a los estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

La consulta de los resultados está disponible desde las 8:00 horas de este viernes 31 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades educativas mexiquenses. Para acceder a la información, los familiares del alumno deberán contar con el folio de preinscripción y la CURP del estudiante. En caso de no tener el folio, también podrán utilizar la Clave Única de Preinscripción (CUP) generada durante el registro.

¿Dónde consultar los resultados SAID Edomex 2026?

Los resultados del SAID Edomex 2026 pueden revisarse mediante las plataformas oficiales del Gobierno del Edomex y del propio sistema de preinscripciones.

Para realizar la consulta, los padres o tutores deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del SAID Edomex o al sitio del Gobierno de la entidad mexiquense Capturar el folio de preinscripción y la CURP del aspirante Seleccionar la opción de búsqueda dentro del sistema Revisar la información que aparecerá en pantalla con la escuela asignada y el turno correspondiente

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará los datos de la institución educativa en la que fue ubicado el estudiante para iniciar o continuar sus estudios durante el próximo ciclo escolar.

¿Qué datos se necesitan para consultar la escuela asignada?

Para conocer los resultados de las preinscripciones SAID Edomex 2026, las familias deberán tener disponible alguno de los siguientes datos:

Folio de preinscripción entregado al realizar el registro

CURP del estudiante

Clave Única de Preinscripción (CUP), en caso de contar con ella

Estos datos permiten identificar al alumno dentro del sistema y mostrar la información correspondiente a la asignación escolar.

Las autoridades educativas recomiendan revisar cuidadosamente los datos publicados, ya que la asignación contempla la escuela y el turno disponibles conforme a los criterios establecidos durante el proceso de inscripción.

¿Cuándo podrán consultarse los resultados SAID Edomex 2026 en las escuelas?

Además de la consulta digital, a partir del 3 de agosto de 2026 los resultados del SAID Edomex 2026 estarán disponibles para consulta en las escuelas del Edomex.

Esto permitirá que madres, padres y tutores que requieran revisar la información de manera presencial puedan acudir directamente al plantel educativo correspondiente.

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es el mecanismo mediante el cual el Estado de México organiza la asignación de espacios educativos para estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de facilitar la incorporación de los alumnos al sistema educativo estatal.

Con la publicación de los resultados, las familias podrán continuar con los siguientes pasos del proceso escolar rumbo al inicio del ciclo 2026-2027, previsto conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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