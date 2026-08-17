Pacientes renales exigen solución a fallas en máquinas de hemodiálisis del Hospital Adolfo López Mateos

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Pacientes con hemodiálisis. Foto: Carlos Vera

Familiares y pacientes con enfermedad renal se manifestaron este lunes en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, para exigir una solución por las fallas en las máquinas para las sesiones de hemodiálisis.

“Es de suma importancia que nuestras autoridades ejerzan presión para que se dé pronta solución a este tema que aqueja a todo el Estado de México. Es un tema de salud. Cada paciente que no es atendido en su sesión de hemodiálisis, pues corre el riesgo de perder la vida”, dijo Horacio Valdés, coordinador de la agrupación “Unidos Transformando”.

Denuncian fallas en clínicas de IMSS-Bienestar del Edomex

Los familiares también denunciaron que el problema es en todas las clínicas de IMSS-Bienestar; otras cuatro máquinas presentan fallas.

Piden exigir a la empresa responsable del servicio en los hospitales de IMSS-Bienestar que garantice el funcionamiento de los equipos.

“Urge que las autoridades presionen a la empresa Vita, la cual es la que brinda el servicio a todos los hospitales de IMSS-Bienestar, y que entienda la empresa, así como nuestras autoridades, que necesitan la ayuda de todos ustedes”, señaló Horacio Valdés, coordinador de la agrupación “Unidos Transformando”.

Los manifestantes también recordaron el fallecimiento reciente de un paciente de hemodiálisis.

“Desafortunadamente falleció un compañero el día sábado, el compañero Roberto, paciente de hemodiálisis. Entonces, no podemos estar jugando con este tipo de situaciones”, declaró Horacio Valdés, coordinador de la agrupación “Unidos Transformando”.

Familias enfrentan altos costos para pagar hemodiálisis por su cuenta

A la problemática de las fallas en los equipos se suma el impacto económico que representaría para una familia pagar por su cuenta las sesiones de hemodiálisis.

“Cada sesión de hemodiálisis tiene un costo de 1,500 hasta 2 mil pesos. Si requieres tres a la semana y yéndonos baratos, son 4 mil quinientos por semana. Es un gasto quincenal de 9 mil pesos, 18 mil pesos mensuales, que una familia promedio pues no genera.” Horacio Valdés, coordinador de la agrupación “Unidos Transformando”.

Enfermedad renal obliga a pacientes a mantener estrictos cuidados

Los pacientes renales requieren sesiones constantes de hemodiálisis y, además, deben mantener una dieta y restricciones. Los familiares aseguran que muchos pacientes no pueden mantener un empleo debido a su condición.

“Al final, pues muchos de ellos no pueden trabajar. La situación de su enfermedad no les permite tener un trabajo como todos, ya que ellos no pueden tomar agua como tú, como yo, como toda la ciudadanía. Si se comen una frutita y la frutita, la manzanita tenía juguito de más, de igual manera puede afectar su vida. No pueden comer sopa, deben de tener una dieta muy estricta.” Horacio Valdés, coordinador de la agrupación “Unidos Transformando”.

Los manifestantes insistieron en que no se trata únicamente de un problema administrativo o de mantenimiento, sino de una situación que, aseguran, puede comprometer la salud y la vida de los pacientes con problemas renales.

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