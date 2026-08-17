Inundaciones en Tlalnepantla: continúan labores tras fuertes lluvias

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En Edomex, autoridades laboran en la zona. Foto: Fernando Cruz

Las fuertes lluvias de este domingo provocaron severas afectaciones en decenas de viviendas de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edomex).

¿Qué zonas quedaron más afectadas?

La más afectada fue la avenida Jesús Reyes Heroles, Tequexquinahuac, y el perímetro de Gustavo Baz. En Tequex, el nivel del agua superó los 40 centímetros provocando inundaciones severas en la privada de Betania.

La privada ubicada a orillas de la carretera Jesús Reyes Heroles quedó bajo el agua, por lo que habitantes pidieron ayuda a las autoridades. Fue necesario el apoyo de unidades Vactor para bajar los niveles de agua.

Bomberos apoyan en labores

Bomberos apoyaron con el vaciado de cisternas y sacaron a cubetadas el agua de las viviendas que dañó muebles y enceres domésticos. En avenida Gustavo Baz el agua bajó con tanta fuerza que el cárcamo se vio rebasado, por lo que el agua se acumuló en la avenida justo frente al Conalep.

En este punto, el agua superó los 50 centímetros, provocando que la vialidad fuera cerrada en su totalidad.

El grupo Tlaloc de la Comisión de Aguas del Estado de México trabajó en conjunto con personal del organismo del agua de Tlalnepantla y hasta esta mañana continuaron con los trabajos.

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