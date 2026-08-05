Habitantes de Ocoyoacac y Lerma protestan en Conagua para exigir desazolve urgente del Río Lerma

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Se manifiestan contra Conagua. Foto: Uno TV

Habitantes de San Pedro Tlaltizapan y San Pedro Cholula, de los municipios de Ocoyoacac y Lerma, denuncian el abandono de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y exigen el desazolve urgente del Río Lerma y de los canales Acalote y San Juan, al advertir que la falta de mantenimiento los mantiene en riesgo permanente de inundaciones.

Los afectados acusan que, pese a las constantes solicitudes presentadas en años recientes, las autoridades federales no han ejecutado obras preventivas, por lo que cada temporada de lluvias enfrentan la amenaza de perder sus viviendas, sus cosechas y su patrimonio.

Señalan que el azolve y la acumulación de maleza reducen la capacidad de los cauces para desalojar el agua, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos y afectaciones a zonas habitadas y agrícolas.

Los pobladores aseguran que la omisión de Conagua los obligó a manifestarse para exigir una respuesta inmediata.

Advierten que no se retirarán del lugar hasta obtener el compromiso formal de iniciar los trabajos de desazolve, al afirmar que las lluvias ya representan una amenaza real para miles de personas que habitan en la ribera del Río Lerma.

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