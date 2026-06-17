Alcalde de Cortazar sigue sin poder regresar a su domicilio; conflicto familiar se atiende por la vía legal: Gobierno

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Foto: Especial

A una semana de la agresión armada en la que resultó lesionado el sobrino del alcalde de Cortazar, Mauricio Estefanía, el edil continúa sin poder regresar a su domicilio debido a un conflicto familiar relacionado con la posesión de un predio, informó el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona.

El caso cobró relevancia luego de que se registró el ataque y el padre del menor y hermano del alcalde, Diego Estefanía, responsabilizó del hecho al presidente municipal, donde también resultó atacado un escolta.

Esto, en medio de una disputa entre familiares por un inmueble que formó parte de una asociación perteneciente a la madre de ambos hermanos, quien ya falleció. De acuerdo con el funcionario estatal, el predio se encuentra actualmente sujeto a un proceso legal. Aunque el alcalde figura como albacea, existe un juicio en curso para definir la situación jurídica de la propiedad.

Jiménez Lona explicó que el Gobierno del Estado ha mantenido comunicación tanto con el presidente municipal como con la familia de Diego, quien es dirigente del PRI en el municipio, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto.

“He estado en diálogo con el presidente municipal que no ha podido regresar a su casa. Hay una acción que está haciendo valer en la Fiscalía y nosotros estamos acompañando el proceso con diálogo para que el conflicto no crezca”, señaló.

El secretario detalló que el alcalde no ha podido ingresar a su vivienda debido a que su hermano bloqueó el acceso compartido al inmueble.

“No ha regresado porque su hermano (Diego) bloqueó el acceso al domicilio. Es un predio donde están las dos casas en el mismo acceso; su hermano no le permite el acceso. Es un tema de despojo, eso lo tiene que hacer valer el alcalde ante una autoridad judicial, ya interpuso la denuncia. Yo lo que le he pedido es que tenga mucha prudencia porque él tiene el mando de la Policía Municipal”, declaró.

Respecto a la agresión registrada la semana pasada, Jiménez Lona indicó que las autoridades estatales no tenían solicitud previa de intervención, aunque actualmente se brinda acompañamiento a las partes involucradas y atención menor lesionado.

“Nosotros no teníamos ninguna solicitud. Por instrucciones de la gobernadora he estado en contacto tanto con el alcalde como con la familia de Diego. Su hijo tiene atención por parte del Estado. Nosotros lo que les podemos decir es que es necesario que se detenga a quien generó esta agresión, se esclarezcan los hechos y se tenga mucha prudencia de ambos lados”, manifestó.

Las investigaciones sobre la agresión continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mientras que el conflicto por la posesión del inmueble deberá resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

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