Envenenan a 6 perros en Celaya, Guanajuato; dueña acusa a su vecina

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Envenenan a 6 perros. Foto: Seguridad Celaya.

Autoridades de la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, dieron a conocer que atendieron recientemente un reporte por seis perros envenenados. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la dueña de las mascotas habría acusado a una vecina.

6 perros envenenados en Celaya

Fue la Policía Municipal de Celaya la que informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que sus elementos atendieron un reporte por seis perros que presuntamente fueron envenenados.

Según las autoridades de esta ciudad del estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal, donde la dueña de las mascotas aseguró a los policías que habían sido envenenados por una tercera persona, que según medios locales, habría sido una vecina suya.

Lamentablemente, aunque los policías municipales de Celaya atendieron este caso y trasladaron a los perritos para que recibieran atención médica veterinaria, fallecieron.

Fiscalía de Guanajuato investigará el presunto envenenamiento de los perros

Luego de que trasladaran a los perros a una clínica veterinaria y se concluyera que ya habían muerto, se esperó a que se llevara a cabo el dictamen correspondiente para determinar la causa de muerte.

También después de que la dueña acusara a su vecina de envenenar a sus mascotas, elementos de la Policía Canina le dieron apoyo para que interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) y de esta manera se realicen las indagatorias correspondientes.

“Por el hecho, ya se inició una carpeta de investigación y se colaborará de manera cercana con las autoridades correspondientes a fin de deslindar responsabilidades”, indicaron por último las autoridades de Celaya.

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