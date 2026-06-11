Las beneficiarias de la Tarjeta Rosa recibirán en junio el primer depósito de 3 mil pesos en Guanajuato

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Foto: Gob. de Guanajuato

Las beneficiarias de la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato recibirán dos apoyos económicos de 3 mil pesos durante el año, uno en junio y otro en noviembre, además de nuevos servicios de asistencia que fueron incorporados por el Gobierno estatal.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró que el programa continuará este año para mujeres de entre 25 y 45 años, como parte de la estrategia de apoyo social impulsada por su administración.

Por ahora, el gobierno no ha anunciado cuándo depositarán el apoyo de este mes, por lo que se recomienda estar pendiente de los canales oficiales.

¿Cuánto deposita la Tarjeta Rosa en 2026?

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, las beneficiarias reciben:

Un apoyo de 3 mil pesos en junio .

. Un apoyo de 3 mil pesos en noviembre .

. Un total anual de 6 mil pesos.

La mandataria estatal señaló que el programa busca respaldar la economía familiar y apoyar a las mujeres en gastos cotidianos relacionados con alimentación, educación y bienestar.

Nuevos beneficios de la Tarjeta Rosa

Además del apoyo económico, este año la Tarjeta Rosa incorpora servicios adicionales para las beneficiarias:

Asistencia dental.

Asesoría nutricional.

Asistencia vial.

Apoyo funerario.

Médico a domicilio.

Ambulancia de emergencia.

Asesoría legal.

Asistencia en el hogar.

Las autoridades estatales informaron que la nueva tarjeta opera mediante un esquema bancarizado para facilitar su uso y administración.

Programa Tocando Corazones repartirá más de 645 millones

Durante el mismo anuncio, el Gobierno estatal confirmó que el programa Tocando Corazones contará con una bolsa superior a 645 millones de pesos en 2026 para apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados.

La meta es beneficiar a alrededor de 180 organizaciones mediante convocatorias públicas enfocadas en proyectos sociales, comunitarios y de fortalecimiento institucional.

Las autoridades recomendaron consultar la información oficial de ambos programas en los portales del Gobierno de Guanajuato para conocer requisitos, convocatorias y fechas vigentes.

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