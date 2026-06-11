Las beneficiarias de la Tarjeta Rosa recibirán en junio el primer depósito de 3 mil pesos en Guanajuato

| 17:51 | José Pablo Espíndola | Uno TV
NOTICIAS « Impulsa Gobierno de la Gente protección industrial para MIPYMESSSG participa la gente en stand para identificar y gestionar emociones en la… » Refuerzan el apoyo del Gobierno de la Gente para las mujeres y las Organizaciones de la Sociedad Civil La Tarjeta Rosa continuará con beneficios para mujeres de 25 a 45 años, ahora con dos entregas al año, cada una por 3 mil pesos (junio y noviembre). Este año la Tarjeta Rosa contará con beneficios adicionales como asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar. Para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados, el Programa Tocando Corazones se consolida hacia un modelo más profesional y transparente, orientado a resultados. 1 / 8 Guanajuato, Gto. 19 de enero de 2026.– La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo refrendó su compromiso con las mujeres de Guanajuato y con las causas de los Organismos de la Sociedad Civil y Grupos Organizados, al garantizar la continuidad de la Tarjeta Rosa y el Programa Tocando Corazones en este 2026. Durante el programa Conectando con la Gente, la Gobernadora estuvo acompañada de Rosario Corona Amador, Secretaria del Nuevo Comienzo; Rosa Laura Rojas Reynoso, Representante del Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, A.C.; y Paola Morfín Ruvalcaba, beneficiaria de la Tarjeta Rosa. La Tarjeta Rosa llegó para quedarse. La Gobernadora se dirigió a las mujeres guanajuatenses y dijo, “ustedes han contado y seguirán contando siempre con su Gobernadora. No están solas, soy su aliada incondicional, y en el Gobierno de la Gente las seguiremos apoyando en su vida diaria y en promover su superación para que logren sus metas y puedan sacar adelante a sus hijas e hijos”. La Mandataria Estatal explicó que la Tarjeta Rosa continuará con beneficios para mujeres de 25 a 45 años, con dos entregas al año, cada una por 3 mil pesos (junio y noviembre). En este año tendrá beneficios adicionales como asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar. “Para mí, contar con la Tarjeta Rosa me brindó la tranquilidad de poder sacar adelante a mi hijo, me ayudó en los gastos de la inscripción, de los útiles escolares y del uniforme”, dijo Paola Morfín Ruvalcaba, beneficiaria de este programa. La Secretaria Rosario Corona, añadió que durante febrero y marzo se comenzará con el registro a través de la aplicación Tarjeta Rosa y contará con algunos cambios para facilitar la operación y atendiendo a los comentarios de las usuarias. Como parte de estos cambios, ahora la Tarjeta Rosa estará bancarizada, tendrá un NIP impreso y la activación será más simple, además, la beneficiaria podrá designar a un beneficiario, en caso de fallecimiento de la titular y así su beneficiario pueda continuar con el apoyo de la tarjeta. El proceso de activación se realizará en los mismos módulos de entrega de las tarjetas y será a través de un código QR donde se descargará la banca electrónica de Banamex, siguiendo unos sencillos y logrando la activación el mismo día que se entregue la tarjeta. En abril y mayo, se estará entregando la nueva Tarjeta Rosa a las beneficiarias. Es importante que lleven su teléfono celular, INE física vigente, acta de nacimiento de su hija o hijo registrado, comprobante de domicilio para la confirmación de datos y una copia del INE de la persona designada como beneficiaria. La actual tarjeta perderá validez, por lo que deberán retirar su dinero (si no lo han hecho) a más tardar el 31 de enero para evitar perderlo. Toda esta información puede consultarse en el portal de la Estrategia Aliadas somosaliadas.com y en el sitio de la Secretaría del Nuevo Comienzo nuevocomienzo.guanajuato.gob.mx Tocando Corazones se consolida hacia un modelo más profesional y transparente. El otro tema abordado en Conectando con la Gente, fue el programa Tocando Corazones, con el cual, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados, el Gobierno de la Gente llega a más personas que realmente lo necesitan. El año pasado se dieron apoyos a 265 proyectos con más de 866 millones de pesos, en procesos abiertos y transparentes; esta apertura permitió que 70 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Grupos Organizados (GO) recibieran apoyo por primera ocasión ya que anteriormente no habían podido. Rosario Corona dijo que para este 2026 se destinarán más de 645 millones de pesos en Tocando Corazones, por ello, se emitirán 2 convocatorias –en marzo y agosto-, en las que se distribuirán los recursos de manera equitativa en las 4 regiones del Estado. El objetivo para este año es brindar apoyos a 180 OSC y GO. La primera convocatoria se publicará el 23 de marzo, con un periodo de registro de proyectos del 25 de marzo al 24 de abril. La segunda está programa para el 19 de agosto, con un periodo de registro de proyectos del 25 de agosto al 11 de septiembre. Los GO podrán solicitar apoyos hasta por 100 mil pesos para equipamiento y adquisición de materiales para su consolidación. Las OSC de acuerdo con su clasificación, determinada por el tiempo de operación, podrán solicitar apoyos hasta por 15 millones de pesos con la coinversión correspondiente. Se realizó una actualización a las Reglas de Operación y por primera vez se incorporan apoyos para la constitución legal de las Organizaciones y para acciones o proyectos de intervención o mejoras de bienes inmuebles considerados como monumentos históricos, artísticos o culturales. También se integra un tabulador de sueldos y topes para los gastos de operación. Rosa Laura Rojas Reynoso, Representante del Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, A.C. reconoció las mejoras en las reglas de operación de Tocando Corazones y agradeció el apoyo, las capacitaciones y la transparencia que han permitido la construcción y ampliación de las instalaciones del Albergue del Hospital. Al contar con un monto aprobado de 7.9 millones de pesos en la primera convocatoria, el proyecto de esta Asociación Civil contempla incrementar la capacidad de hospedaje y mejorar la calidad de atención a los familiares de pacientes pediátricos provenientes de los 46 municipios. La obra contempla la construcción de 3 dormitorios comunes, 2 módulos de baños, salón de usos múltiples para capacitación y talleres, así como Capilla y obras de drenaje pluvial, muro de contención y barda perimetral. “Entramos a esta plataforma y nos sentimos acompañados por gente muy humana y capaz que nos fortalece como asociación y nos brindan capacitaciones, eso nos encanta porque mejoramos nuestra capacidad para poder seguir apoyando a las familias”, dijo Rosa Laura Rojas Reynoso. Para la segunda convocatoria esta Asociación contó con un monto aprobado de 384 mil pesos, destinados para la compra de una camioneta utilitaria para mejorar la logística y capacidad de respuesta del Patronato. “Ustedes hacen un trabajo maravilloso, con un gran corazón, entregando algo tan valioso como su tiempo en favor de las personas, por eso siempre contarán con todo nuestro respaldo”, respondió la Gobernadora. Libia Dennise agradeció a las invitadas de Conectando con la Gente e invitó a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados a mantenerse al pendiente de las nuevas convocatorias y de todo lo que viene en este 2026 con Tocando Corazones en la plataforma tocandocorazones.guanajuato.gob.mx.
Foto: Gob. de Guanajuato

Las beneficiarias de la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato recibirán dos apoyos económicos de 3 mil pesos durante el año, uno en junio y otro en noviembre, además de nuevos servicios de asistencia que fueron incorporados por el Gobierno estatal.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró que el programa continuará este año para mujeres de entre 25 y 45 años, como parte de la estrategia de apoyo social impulsada por su administración.

Por ahora, el gobierno no ha anunciado cuándo depositarán el apoyo de este mes, por lo que se recomienda estar pendiente de los canales oficiales.

¿Cuánto deposita la Tarjeta Rosa en 2026?

De acuerdo con el Gobierno de Guanajuato, las beneficiarias reciben:

  • Un apoyo de 3 mil pesos en junio.
  • Un apoyo de 3 mil pesos en noviembre.
  • Un total anual de 6 mil pesos.

La mandataria estatal señaló que el programa busca respaldar la economía familiar y apoyar a las mujeres en gastos cotidianos relacionados con alimentación, educación y bienestar.

Nuevos beneficios de la Tarjeta Rosa

Además del apoyo económico, este año la Tarjeta Rosa incorpora servicios adicionales para las beneficiarias:

  • Asistencia dental.
  • Asesoría nutricional.
  • Asistencia vial.
  • Apoyo funerario.
  • Médico a domicilio.
  • Ambulancia de emergencia.
  • Asesoría legal.
  • Asistencia en el hogar.

Las autoridades estatales informaron que la nueva tarjeta opera mediante un esquema bancarizado para facilitar su uso y administración.

Programa Tocando Corazones repartirá más de 645 millones

Durante el mismo anuncio, el Gobierno estatal confirmó que el programa Tocando Corazones contará con una bolsa superior a 645 millones de pesos en 2026 para apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados.

La meta es beneficiar a alrededor de 180 organizaciones mediante convocatorias públicas enfocadas en proyectos sociales, comunitarios y de fortalecimiento institucional.

Las autoridades recomendaron consultar la información oficial de ambos programas en los portales del Gobierno de Guanajuato para conocer requisitos, convocatorias y fechas vigentes.

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