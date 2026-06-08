Nueva estación Santa Rita en León será inaugurada el 13 de junio

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Mejoras en el transporte público en León, Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Dirección General de Movilidad de León, Guanajuato, informó que el próximo sábado 13 de junio será inaugurada la nueva estación Santa Rita. Este proyecto fue construido con la intención de mejorar la movilidad en una de las ciudades más importantes del estado.

Nueva estación Santa Rita en León será inaugurada el próximo 13 de junio

Durante el fin de semana, la Dirección General de Movilidad de León informó, a través de una publicación en su , que en pocos días será inaugurada la nueva estación Santa Rita, un espacio que sustituirá a la vieja estación del mismo nombre y que cuenta con mejores y más grandes instalaciones.

“A partir del 13 de junio disfruta de una estación más grande, moderna y con mejores instalaciones a tu servicio”, publicaron las autoridades municipales de León.

Hace un par de meses, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo lo siguiente sobre este proyecto de movilidad: “El proyecto mejorará la movilidad en León y además impulsará el deporte con la rehabilitación de distintas zonas del parque deportivo Jesús Rodríguez Gaona”.

¿Cuáles son las novedades de la nueva estación Santa Rita en León, Guanajuato?

De acuerdo con una publicación en Facebook de la Dirección General de Movilidad León, éstas son las novedades de la nueva estación Santa Rita:

Espacios más dignos y seguros

9 rutas de transporte

2 accesos a la terminal

Entrada gratuita a la deportiva

Mapa de la nueva estación

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