En plena fiebre mundialista, Guanajuato alerta por alcohol pirata tras casos de intoxicación

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Alertan por alcohol pirata en Guanajuato tras casos de intoxicación. Foto: Getty

Autoridades de Guanajuato han lanzado una alerta a sus ciudadanos y ciudadanas por la venta de alcohol pirata en el estado, pero también porque en los últimos días se han reportado varios casos de intoxicación etílica que han requerido atención médica urgente.

Alertan por alcohol pirata en Guanajuato; estos son los daños que puede provocarte

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Salud de Guanajuato alertó a las y los guanajuatenses por la venta y consumo de alcohol pirata o bebidas alcohólicas falsificadas.

Esto porque representan un riesgo de salud muy importante, ya que suelen contener sustancias tóxicas como metanol u otros compuestos que pueden provocar los siguientes problemas en las personas:

Intoxicaciones graves

Daños neurológicos permanentes

Pérdida de visión

Muerte

Estas son las recomendaciones para evitar bebidas alcohólicas falsificadas

Por esto mismo, las autoridades de Salud de Guanajuato dan las siguientes recomendaciones a los ciudadanos para evitar el consumo de alcohol pirata:

Comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos formales y autorizados para su venta

Evitar compras en mercados ilegales o informales como tianguis, domicilios particulares, comercios sin permiso

Tampoco comprar a través de redes sociales

Desconfiar de bebidas que se comercialicen a precios considerablemente bajos en comparación con los del mercado

Desconfiar de productos de marcas desconocidas o que carezcan de información clara sobre su origen y fabricante

Evitar la adquisición de bebidas artesanales, a granel o en presentaciones superiores a un litro cuando no se pueda comprobar su origen y cumplimiento normativo

¿Cómo probar que una bebida alcohólica no es falsa?

La Secretaría de Salud de Guanajuato recomienda comprar solamente bebidas alcohólicas que tengan etiquetas en buen estado y que contengan la siguiente información obligatoria:

Porcentaje de contenido alcohólico

Volumen neto

Número de lote

Fecha de consumo preferente

Nombre o razón social del productor

País de origen

“La población debe asegurarse de que las botellas se encuentren perfectamente cerradas, sin fugas en la tapa, sin cintillas o rotas y sin evidencias de haber sido abiertas previamente; cualquier alteración en el empaque puede indicar una posible manipulación del contenido”, explican las autoridades estatales.

Además, piden revisar que las bebidas tengan marbete o sello oficial del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual permite comprobar que pertenece al mercado formal.

De hecho, aseguran que leyendo sus códigos QR es posible consultar información del producto y del fabricante, como tipo de bebida, volumen, razón social y lote de producción, dando mayor certeza sobre su autenticidad.

Reportan casos de intoxicación etílica

Esta alerta viene después de que se reportaran varios casos de intoxicación etílica en Guanajuato que, de acuerdo con medios locales, se presentaron en una fiesta de XV años en el municipio de Salamanca, con saldo de personas fallecidas y otras hospitalizadas.

Al respecto, el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, dijo lo siguiente: “En el Hospital de la Gente de Salamanca se han atendido 11 pacientes con probable intoxicación etílica. Brindamos atención oportuna, con calidad, calidez y profesionalismo, priorizando su recuperación“.

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