Arranca obra de planta de aguas residuales: Libia Dennise

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Libia Dennise arranca trabajos en planta de aguas residuales. Foto: Gob Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio arranque a los trabajos de rehabilitación y reconfiguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la salida a Pueblo Nuevo, en Irapuato.

“En Guanajuato seguiremos apostando a los proyectos de agua. Éste es uno de los proyectos más importantes que tendrá esta Administración Municipal y esta Administración Estatal, porque le estamos apostando al futuro de Guanajuato, porque el agua en Guanajuato no sólo se cuida, el agua en Guanajuato se protege y se le invierte para que esté disponible para las futuras generaciones“, dijo la gobernadora Libia Dennise.

Beneficiará directamente a cerca de 370 mil habitantes de la zona sur del municipio, mejorando la calidad del agua, reduciendo riesgos sanitarios y contribuyendo al saneamiento del Río Lerma. Además, abre la puerta al reúso del agua tratada en procesos industriales, áreas verdes y agricultura, con la meta de aprovecharla al 100%.

La inversión destinada a esta obra es de más de 463.1 millones de pesos, resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno estatal que aporta el 40% (185.2 millones de pesos), y el municipio, con el 60% (277.8 millones de pesos).

Aseguran que estas acciones buscan garantizar el derecho humano al agua, mejorar su uso eficiente, especialmente en el campo, donde se concentra el 76% del consumo, y asegurar el abasto para las futuras generaciones.

La obra representa una nueva planta, diseñada para sustituir una infraestructura que ha cumplido su vida útil tras 33 años de operación.

Con una capacidad de tratamiento de 500 litros por segundo y tecnología de lodos activados, permitirá atender de manera eficiente las aguas residuales de la ciudad, sumándose a la capacidad existente de otras plantas para cubrir al 100% el flujo generado en Irapuato.

Este evento se llevó a cabo en el Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, este año bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.

En Guanajuato, actualmente se cuenta con infraestructura que permite tratar el 95% del agua residual generada a nivel estatal.

De acuerdo con la administración de Libia Dennise, esta obra forma parte de una visión más amplia impulsada desde el Gobierno y alineada al Plan Nacional Hídrico 2024-2030, donde Guanajuato destaca como el único estado con tres proyectos estratégicos, la tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, la construcción del Acueducto Solís y el saneamiento del Río Lerma.

Con esta nueva planta se da un paso concreto hacia un Guanajuato y un Irapuato más sustentable, donde el agua se cuida, se sanea, se reutiliza y se valora, asegura el Gobierno estatal.

En este evento estuvo presente Lorena Alfaro García, Presidenta Municipal de Irapuato; José Lara Lona, Secretario del Agua y Medio Ambiente; Ángel Ernesto Ortega Mata, Director Local de la Comisión Nacional del Agua; Carlos Alejandro Caballero, Presidente del Consejo Directivo de Japami; Roberto Castañeda Tejeda, Director General de Japami; Agustín Robles Montenegro, Director del Distrito de Riego 011; Ana Bertha Andrade, Presidenta del Consejo de la Cuenca Lerma – Chapala; y legisladores locales y federales.

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