Aseguran 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato

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Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato. Foto:@MauroGonzalezMa

Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato. Este sería uno de los aseguramientos más grandes en la historia del país.

El operativo se realizó este 17 de septiembre de 2026, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos en materia de hidrocarburos, dicha incautación presume características de diésel, gasolina regular y premium.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.



Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

¿Dónde aseguraron los 59 millones de litros de presunto hidrocarburo?

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato, mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado.

La intervención estuvo a cargo de integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

La investigación está relacionada con hechos que podrían constituir delitos como el almacenamiento, distribución y otras operaciones con hidrocarburos.

Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato. Foto: Gobierno de Gto

¿Qué aseguraron las autoridades durante el cateo?

Durante la inspección del inmueble fueron localizados diversos elementos relacionados con el almacenamiento y transporte del presunto combustible.

Entre lo asegurado se encuentran:

Aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo .

. Diez tanques con presunto combustible.

con presunto combustible. Tres unidades de carga .

. Diversos contenedores utilizados para el transporte del producto.

utilizados para el transporte del producto. Documentación relacionada con los hechos investigados.

De acuerdo con las autoridades, el producto localizado presenta características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.

Continúan labores para identificar y cuantificar el combustible

Debido al volumen del producto localizado y a los riesgos relacionados con su manipulación, las labores de medición, identificación y manejo continuarán bajo la supervisión de personal especializado.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan prevenir posibles derrames, incendios u otras situaciones que pudieran representar un riesgo para la población, sus bienes o el medio ambiente.

La cantidad reportada inicialmente también deberá ser determinada de manera definitiva mediante los dictámenes correspondientes.

Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato. Foto: Gobierno de Gto

¿Qué pasará con el inmueble y el presunto hidrocarburo?

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Esta autoridad continuará con las investigaciones y ordenará los dictámenes periciales necesarios para establecer la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto asegurado.

Las autoridades federales y estatales continuarán con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se almacenaba y manejaba el presunto hidrocarburo.

Autoridades mantienen operativo contra delitos en materia de hidrocarburos

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que continuará colaborando con las autoridades federales en acciones para combatir los delitos relacionados con hidrocarburos.

El objetivo de estas labores es contribuir a la protección de las comunidades y afectar los recursos que pudieran estar relacionados con otras actividades delictivas.

Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato. Foto: Gobierno de Gto

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