Asesinan a vocalista y a otro músico del grupo Alto Exceso de Silao, en Guanajuato

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Ataque armado en Silao, Guanajuato. Foto: Uno TV

Dos jóvenes murieron y otro resultó lesionado tras un ataque armado registrado la noche de este viernes en la comunidad de Chichimequillas, Silao, Guanajuato. Ambos formaban parte del grupo musical Alto Exceso de Silao.

Los primeros reportes señalan que varias personas se encontraban reunidas en una fiesta cuando un automóvil blanco pasó frente al lugar. Desde el vehículo, sus ocupantes realizaron varios disparos contra los asistentes.

Ataque durante una fiesta en Chichimequillas

Tras la agresión, Juan Carlos, de 23 años, y Diego Israel, de 20, resultaron gravemente heridos por impactos de arma de fuego. Aunque recibieron atención de los servicios de emergencia, ambos murieron en el sitio.

Los dos jóvenes eran parte del grupo musical Alto Exceso de Silao. Diego, quien recientemente cumplió años, era el vocalista. A su vez, la agrupación hace poco había celebrado su cuarto aniversario.

Un tercer hombre también fue alcanzado por los disparos. Paramédicos lo atendieron y posteriormente determinaron que debía ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De manera preliminar, se informó que los dos jóvenes fallecidos presuntamente eran integrantes de un grupo musical y se encontraban en la reunión cuando ocurrió el ataque.

Autoridades buscan esclarecer el ataque armado

Después de recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron a Chichimequillas y acordonaron el lugar para preservar los indicios. Personal especializado realizó el procesamiento de la escena y recabó evidencias que podrían ayudar a establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por personal forense para realizar los estudios correspondientes y continuar con los procedimientos legales.

Hasta el momento, no se ha establecido el motivo del ataque ni se ha confirmado la identidad de los responsables. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y localizar a quienes realizaron los disparos.

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