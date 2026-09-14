Video: ataque armado durante partido de futbol en Guanajuato deja un muerto y seis heridos

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado en partido de futbol de Guanajuato. Foto: Pexels/ilustrativa

En redes sociales, usuarios y medios de comunicación han comenzado a compartir un video con el que se captó el momento exacto en que ocurrió un ataque armado durante un partido de futbol llanero en el estado de Guanajuato. De acuerdo con algunos reportes locales, hasta el momento se registra una persona muerta y seis heridas.

Ataque armado en partido de futbol llanero en Guanajuato

En las últimas horas, usuarios y medios han compartido un video con el que se grabó el momento justo en que se dio un ataque armado durante un partido de futbol llanero en Guanajuato.

De acuerdo con reportes locales, por esta agresión con armas de fuego en la comunidad de San Francisco del Rincón, hay al menos una persona muerta.

Un muerto y seis personas heridas

Medios de comunicación locales, aseguran que el ataque armado ocurrió exactamente en el Barrio de Guadalupe, antes de las 15:00 horas de este pasado domingo 13 de septiembre de 2026.

Tras la agresión, indican que hay una persona muerta y otras seis heridas, las cuales fueron trasladadas en ambulancias a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Sicarios Open Fire at Guanajuato Soccer Match, Leaving One Dead and Six Wounded pic.twitter.com/YsWEk3Mt48 — 𝚂𝙽𝙸𝙿𝙴𝙳™ (@Cnyped) September 14, 2026

Aunque aún no hay información oficial por parte de autoridades de locales y estatales, se habla de que la víctima es un joven de 25 años de edad, quien falleció a causa de las heridas de bala, mientras le brindaban atención médica.

Video captó el momento justo del ataque

En el video que se comparte en redes sociales, se puede ver que los jugadores de ambos equipos se encuentran a la espera de que se reanude el partido después de una falta que señala el arbitro. Sin embargo, tan sólo unos segundos después de esto, se escucha cómo comienzan a disparar contra los presentes.

Entonces se empiezan a oír gritos y varias detonaciones de armas de fuego. Al mismo tiempo, quien grababa el partido, se echa al suelo para evitar ser herido y se termina la grabación.

Hasta ahora no hay reportes oficiales sobre estos hechos, aunque medios de comunicación locales aseguran que las dependencias de seguridad ya han iniciado investigaciones para dar con los culpables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.