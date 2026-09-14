Guanajuato y sus Fiestas Patrias esperan a más de 2 millones de visitantes

GENERANDO AUDIO...

Grito de Independencia 2026. Foto: Gobierno de Guanajuato

Septiembre representa para Guanajuato una celebración de su historia, raíces e identidad mexicana, por lo que el Gobierno de este estado presenta una agenda de actividades cívicas, culturales, artísticas y gastronómicas que fortalecen la oferta turística de sus destinos y generan nuevas oportunidades para quienes forman parte de la cadena de valor.

Las autoridades de la entidad, a través de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI), reconocen que las Fiestas Patrias convierten a Guanajuato en un destino especialmente atractivo durante este mes, con celebraciones que recuperan tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la historia de México y que, al mismo tiempo, permiten a visitantes y familias disfrutar de la gastronomía, artesanías, música y experiencias de los diferentes municipios.

La agenda de actividades, aseguran, representa también una oportunidad para fortalecer la actividad económica, al generar una mayor afluencia de visitantes y favorecer el consumo en establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas, comercio, transporte y servicios turísticos.

Para septiembre, estiman que el estado recibirá más de 2 millones de visitantes, entre turistas y excursionistas, con una ocupación hotelera promedio de 40%, lo que permitirá una mayor movilidad turística y una derrama económica distribuida entre distintos sectores y regiones.

Dolores Hidalgo, donde México vuelve a gritar

Entre los destinos que cobran especial relevancia durante estas fechas se encuentra Dolores Hidalgo, la llamada “Cuna de la Independencia Nacional”, donde cada año se revive una de las celebraciones más emblemáticas de la historia de México.

La invitación del Gobierno de Guanajuato es a vivir el Grito de Independencia desde un lugar profundamente ligado al origen de nuestra patria y donde la celebración mantiene un sello particular: la convivencia directa entre visitantes y habitantes.

La celebración en Dolores Hidalgo, indican, tiene además una característica que la distingue: se vive a pie de calle, junto a la gente. No se trata únicamente de observar el acto cívico desde la distancia, sino de caminar, convivir y sentir el orgullo de ser guanajuatense y mexicano.

Por todo esto, señalan que septiembre se convierte en una oportunidad para conocer la historia de Guanajuato desde sus propios territorios y disfrutar una agenda que une patrimonio, cultura, gastronomía, tradición y celebración.

En este sentido, el Gobierno de Guanajuato pide: “Vengan a Dolores Hidalgo. Porque aquí se vive el grito como en ningún otro lugar. Aquí nació nuestra patria. Aquí nuestra gente sale a las calles; nuestras celebraciones en Dolores se dan a pie de calle, con la gente”.

Identidad que también genera turismo

La riqueza de las Fiestas Patrias, agregan las autoridades del estado, permite que los visitantes no sólo participen en las celebraciones, sino que recorran los destinos, consuman productos locales y descubran nuevas experiencias.

Para el sector turístico, esta temporada representa una oportunidad para fortalecer la economía local y ampliar los beneficios de la actividad turística hacia hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios, transportistas, artesanos y productores.

Bajo la visión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, señalan que la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI) impulsa una agenda que reconoce a la identidad como uno de los principales activos turísticos de Guanajuato.

A través de la estrategia Guanajuato SUMA, se busca sumar destinos, experiencias, sectores y comunidades para fortalecer la oferta turística y generar condiciones que permitan que cada celebración se traduzca también en oportunidades para la gente.

“Porque en Guanajuato no sólo recordamos nuestra Independencia: la vivimos, la celebramos y la compartimos con quienes nos visitan”, comenta la gobernadora Libia Dennise.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.