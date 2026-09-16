Atención dental gratis para beneficiarias de Tarjeta Rosa en León: fechas, lugar y cómo agendar cita

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Atención dental para beneficiarias de Tarjeta Rosa. Foto: Gobierno de Guanajuato.

El Gobierno del estado de Guanajuato dio a conocer que se ofrecerá atención dental gratis a las beneficiarias del programa Tarjeta Rosa, principalmente para aquellas que son del municipio de León. Por esta razón, las autoridades explicaron cómo podrán agendar citas para obtener este beneficio.

Atención dental gratis para beneficiarias de la Tarjeta Rosa en Guanajuato

La Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato anunció que se ofrecerá atención dental gratis a las beneficiarias de la Tarjeta Rosa a través de la llamada Caravana Dental.

Al respecto, explicaron que se trata de uno de los beneficios adicionales de este programa social que busca acompañar a las mujeres del estado con apoyos económicos, pero también a través de servicios para atender necesidades cotidianas para mejorar su calidad de vida.

Con esta atención, indicaron, se ofrecerá un servicio de limpieza dental sin costo a las beneficiarias. Pero explicaron que en caso de no necesitarla, podrán aprovechar este servicio una hija o hijo de menos de 21 años de edad, o cónyuge, de acuerdo con las condiciones de cobertura.

Fechas y lugares donde se ofrecerá la atención dental gratuita

Las autoridades de Guanajuato informan que la atención dental gratuita se ofrecerá en el municipio de León con la Caravana Dental de Tarjeta Rosa.

De esta manera, las jornadas de limpieza dental se realizarán los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2026.

Las jornadas dentales se realizarán en: Centro Nuevo Comienzo Las Joyas (C.P. 37355) y Centro Nuevo Comienzo Nuevo Amanecer (C.P. 37299).

¿Cómo agendar una cita?

Para obtener este beneficio, explicaron que las beneficiarias de la Tarjeta Rosa deberán agendar una cita para respetar tiempos y recibir la atención necesaria.

Solamente necesitan escribir por WhatsApp al número 55 61 343 280, brindar los datos como nombre completo de la titular, folio de la Tarjeta Rosa, código postal y el nombre de la persona (beneficiaria o familiar) que recibirá el servicio.

Una vez que la beneficiaria realice su prerregistro, recibirá una notificación vía WhatsApp, que deberá mostrar el día de la cita, en el horario y Centro Nuevo Comienzo designado.

Además, señalaron deberá acudir con la tarjeta e identificación oficial, aunque ella no reciba el servicio. Y si la persona que asiste a la jornada de salud bucal es mayor de edad,también deberá presentar su identificación oficial, conforme al prerregistro.

“La Secretaría del Nuevo Comienzo invita a las beneficiarias a mantenerse atentas a las redes sociales oficiales y mensajes de texto, donde recibirán información para su cita y conocer el lugar y horario de atención correspondiente”, pidieron las autoridades de Guanajuato y aseguraron que esta es la primera de varias caravanas dentales que se harán en el estado.

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