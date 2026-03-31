Aseguran 99 mil litros de hidrocarburo en Guanajuato

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Aseguran miles de litros de hidrocarburo. Foto: Seguridad Guanajuato.

Las autoridades de Guanajuato dieron a conocer que lograron asegurar 99 mil litros de hidrocarburo en operativos coordinados con dependencias de seguridad federales. Además, indicaron que detuvieron a dos personas por el combustible presuntamente robado en el estado.

99 mil litros de hidrocarburo son asegurados en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó a través de un comunicado de prensa que, por medio de las Fuerzas de Seguridad Pública, lograron asegurar 99 mil litros de hidrocarburo.

Según las autoridades estatales, consiguieron recuperar este combustible presuntamente robado a través de un par de operativos coordinados con dependencias de seguridad federales.

¿Cómo recuperaron el combustible?

La dependencia de Seguridad de Guanajuato explica que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo un operativo sobre la carretera federal 45D, en el tramo Apaseo el Grande-Querétaro, donde detectaron un camión con un tanque.

Durante una inspección, el conductor no pudo acreditar la procedencia legal de los 33 mil 312 litros de hidrocarburo que transportaba por la carretera que cruza Guanajuato, además de que presentaba inconsistencias en la documentación que llevaba.

Por este hecho, detuvieron a un sujeto identificado como Edgar Miguel “N”, de 29 años, con domicilio en Puebla. Igual aseguraron el camión con placas del Servicio de Autotransporte Federal y el semirremolque tipo tanque.

Hicieron dos operativos para asegurar hidrocarburo. Foto: Seguridad Guanajuato.

En un segundo operativo, en la misma carretera federal, pero a la altura de la comunidad de San Pedro Tenango El Nuevo, agentes de Guanajuato, en coordinación con la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, aseguraron otro camión con doble pipa que estaba mal estacionado y que transportaba casi 65 mil 917 litros de gasolina.

Igualmente, durante una revisión, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del hidrocarburo. Además, detectaron irregularidades en el pedimento de importación, ausencia de factura de origen e inconsistencias en la documentación técnica.

En este caso, detuvieron a un sujeto identificado como Luis Enrique “N”, de 41 años, con domicilio en Nuevo León.

Los detenidos quedaron a disposición de la FGR

“El hidrocarburo asegurado fue puesto bajo resguardo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de PEMEX en Celaya, mientras que las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las carpetas de investigación correspondientes“, señalaron en su comunicado.

Por último, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato pidió a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089.

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