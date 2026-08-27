Aseguran casi un millón de pesos en León, Guanajuato; hombre no pudo acreditar el origen del dinero

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Aseguran casi un millón de pesos en León. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades del estado de Guanajuato dieron a conocer que lograron asegurar casi un millón de pesos en calles de León. Esto porque el hombre que llevaba la enorme cantidad de dinero en un vehículo, no pudo probar su origen y posible destino.

Logran asegurar casi un millón de pesos en León, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC), de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), aseguraron 966 mil 298 pesos en efectivo en calles de León.

Al respecto, las autoridades guanajuatenses señalaron que esto ocurrió durante una intervención en la avenida Cerro Gordo, entre el bulevar Casa de Piedra y el bulevar Manuel J. Clouthier, como parte de las labores de vigilancia en el marco de la estrategia estatal de seguridad Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

¿Cómo lograron asegurar le fuerte cantidad de dinero?

La dependencia de Seguridad de Guanajuato explica que durante un recorrido, los agentes detectaron una camioneta Renault Duster, modelo 2024, con placas del estado y cristales con polarizado, por lo que decidieron hacerle una inspección.

Fue entonces que localizaron los 966 mil 298 pesos en efectivo, en moneda nacional, los cuales llevaba en el vehículo un sujeto identificado como Miguel Ángel “N”.

No pudo demostrar su origen y posible destino

Las autoridades del estado explican que al no tener los elementos que permitieran establecer el origen y el posible destino del casi millón de pesos, la persona, el dinero y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en León, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Por último, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato destacó que en lo que va de la presente administración estatal, han puesto a disposición 13.3 millones de pesos en efectivo para las investigaciones correspondientes.

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