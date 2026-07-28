Aseguran tractocamión con 60 mil litros de hidrocarburo en Apaseo el Grande, Guanajuato

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Aseguran tractocamión con 60 mil litros de hidrocarburo. Foto: SSP Guanajuato.

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que lograron asegurar un tractocamión que transportaba hasta 60 mil litros de hidrocarburo, de los cuales no se pudo acreditar su procedencia legal en el estado.

Tractocamión transportaba hidrocarburo ilegalmente en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer que gracias a la coordinación entre su Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional, lograron asegurar un tractocamión que transportaba aproximadamente 60 mil litros de hidrocarburo, “cuya procedencia legal no fue acreditada”.

Indican que como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, los oficiales detectaron este transporte que circulaba infringiendo el reglamento de tránsito al desplazarse sobre la raya continua, por lo que agentes le marcaron el alto para realizarle una inspección.

Al pedirle la documentación correspondiente a la persona que manejaba, no pudo acreditar la procedencia legal ni del tractocamión ni del combustible que llevaba en dos semirremolques tipo tanque con capacidad de 30 mil litros cada uno.

Aseguraron el tractocamión y detuvieron al conductor

Tras todo esto, las autoridades guanajuatenses aseguraron el tractocamión con placas del Servicio Público Federal, dos semirremolques tipo tanque y los 60 mil litros de hidrocarburo.

Además, informaron que detuvieron al conductor del transporte, una persona identificada como Jesús “N”. Tanto el detenido, la unidad de carga y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya.

“La Secretaría de Seguridad y Paz refrenda su compromiso de fortalecer la vigilancia en los corredores carreteros. La participación ciudadana es muy relevante, si tienes información sobre el robo, transporte o almacenamiento ilegal de hidrocarburos, realiza tu reporte anónimo a través del 089“, indicaron por último.

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