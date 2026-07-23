Éstos son los beneficios de salud que ofrece la Tarjeta Rosa de Guanajuato

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Beneficios de salud de la Tarjeta Rosa de Guanajuato. Foto: Getty.

El programa de la Tarjeta Rosa del estado de Guanajuato, además de ofrecer un apoyo económico con dos depósitos al año, también brinda algunos beneficios a quienes la consiguen, principalmente de salud, como consultas médicas, entre otros más.

¿Cuáles son los beneficios de salud que brinda la Tarjeta Rosa de Guanajuato?

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un programa del Gobierno estatal que consiste en un apoyo económico para mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad de la entidad.

De esta manera, la Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato, encargada de manejar esta ayuda, entrega dos depósitos de dinero al año, cada uno de 3 mil pesos, siendo en total 6 mil los que se entregan anualmente.

Sin embargo, las mujeres que obtienen la Tarjeta Rosa no sólo reciben este apoyo económico, ya que también las autoridades guanajuatenses les ofrecen otros beneficios, principalmente de salud.

Los servicios de asistencia que incluye el programa son los siguientes:

Funerarios familiares

Legales

Médicos

Dentales

En el hogar

Viales

Beneficios pueden recibirlos también sus familiares

De acuerdo con las autoridades de Guanajuato, los servicios de asistencia que incluye la Tarjeta Rosa se brindarán previa solicitud de las mujeres madres beneficiarias, de acuerdo con los procesos definidos en la cobertura de servicios y que les permitan acceder a estos.

Además, explican que podrán solicitar el uso de los servicios de asistencia para su cónyuges, concubinos o concubinas, hijas o hijos hasta los 21 años cumplidos, a excepción de la asistencia legal telefónica.

“Las mujeres madres beneficiarias tendrán acceso a ambos tipos de apoyo y servicios de manera conjunta, con el propósito de brindar una cobertura integral a sus necesidades, y de esa manera se procure un mayor aprovechamiento de los recursos económicos otorgados, al evitar su aplicación a gastos adicionales en Servicios de asistencia”, agrega el gobierno estatal.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Tarjeta Rosa?

Te contamos cuáles son los requisitos para entrar a este programa de Guanajuato:

Ser mujer

Residir en Guanajuato

Estar en situación de vulnerabilidad

Ser jefa de familia

Y también los documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

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